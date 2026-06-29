اعتماد هبوط الدراويش رسميا .. اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي بقرعة القسم الثاني

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم النادي الإسماعيلي، بخطاب رسمي، بضرورة إرسال مندوب لحضور مراسم قرعة دوري القسم الثاني (أ) "دوري المحترفين" للموسم الجديد، في خطوة تؤكد اعتماد هبوط الفريق رسميًا من الدوري الممتاز إلى دوري المحترفين، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وجهت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي، الشكر والتقدير لـ حمزة الجمل، نجم الدراويش والمدير الفني

السابق للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب مبادرته النبيلة بالتنازل رسميًا عن كامل مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي، عبر القنوات الشرعية بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ دعمًا للنادي في هذه المرحلة المهمة.

وأكدت اللجنة أن موقف الكابتن حمزة الجمل يعكس مدى انتمائه وإخلاصه للنادي الإسماعيلي، ويجسد أسمى معاني الوفاء والعطاء، في وقت يحتاج فيه النادي إلى تضافر جهود جميع أبنائه المخلصين من أجل تجاوز التحديات الحالية واستعادة مكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية.

وجاءت قيمة الدعم برقم يحمل دلالة تاريخية عزيزة على جماهير الإسماعيلي، حيث يرمز إلى تاريخ 2 يونيو 2002، اليوم الذي تُوج فيه الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة في تاريخه، في ذكرى لا تزال حاضرة في وجدان عشاق القلعة الصفراء.

وأكدت المبادرة أن هذا الدعم يأتي وفاءً لتاريخ النادي العريق، وإيمانًا بقدرته على استعادة أمجاده والعودة إلى مكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية، تحت شعار "معًا.. من أجل الإسماعيلي".

وتحمل المبادرة رسالة معنوية قوية لجماهير الدراويش، مفادها أن أبناء ومحبي النادي يقفون صفًا واحدًا خلف الفريق في هذه المرحلة، من أجل تجاوز التحديات الحالية وبناء مستقبل يليق بتاريخ الإسماعيلي وجماهيريته الكبيرة.

وتلقى الإعلان تفاعلًا واسعًا بين جماهير النادي، التي اعتبرت أن اختيار قيمة الدعم بهذا الشكل يعكس تقديرًا خاصًا لواحدة من أعظم اللحظات في تاريخ الإسماعيلي، ويؤكد أن ذكريات المجد ستظل حافزًا لاستعادة البطولات من جديد.

ويواصل عدد من الشخصيات ورجال الأعمال ومحبي القلعة الصفراء تحركاتهم لدعم النادي، في إطار جهود جماعية تهدف إلى مساندة الإسماعيلي وتوفير الاستقرار اللازم لاستعادة بريقه التاريخي، باعتباره أحد أعرق الأندية المصرية وصاحب الشعبية الكبيرة في مدن القناة وسيناء.