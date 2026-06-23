ننشر نص استقالة نائب رئيس اللجنة المعينة في الإسماعيلي

تقدم اللواء علي غيط، نائب رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي، باستقالته الرسمية إلى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل.

وأكد غيط في نص الاستقالة أنه قبل تحمل المسئولية في واحدة من أصعب المراحل التي مر بها الإسماعيلي، إيمانًا منه بضرورة خدمة النادي الذي أفنى جزءًا كبيرًا من عمره في خدمته، وليس بحثًا عن أي منصب أو مكسب شخصي.



وأوضح نائب رئيس اللجنة المعينة أنه منذ تولي المسئولية تم تقديم العديد من المقترحات والحلول والمشروعات الهادفة إلى توفير موارد حقيقية للنادي والمساعدة في تجاوز أزماته المالية، إلا أن تلك المحاولات لم تحقق النتائج المرجوة، لتستمر الأزمات وتتفاقم دون الوصول إلى انفراجة حقيقية.

وأشار غيط إلى أنه سبق أن تقدم باستقالته من قبل، لكنه تراجع عنها استجابة لطلب المحافظ وتقديرًا للجهود المبذولة والوعود التي طُرحت آنذاك بشأن مساعدة النادي على تجاوز أزمته، مؤكدًا أن الواقع لم يشهد التغيير المنتظر حتى الآن.