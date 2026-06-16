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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدكتور محمد شيحة يعلن دعمه للإسماعيلي بمبلغ 200 ألف جنيه

دكتور محمد شيحة
دكتور محمد شيحة
الإسماعيلية انجي هيبة

في خطوة تعكس الانتماء والوفاء لتاريخ النادي الإسماعيلي، أعلن الدكتور محمد شيحة امين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسماعيلية ،  تقديم دعم مالي للنادي بقيمة 200 ألف و262 جنيهًا، وذلك في مبادرة تحمل رمزية خاصة مرتبطة بأحد أهم الأيام في تاريخ الدراويش.

وجاءت قيمة الدعم برقم يحمل دلالة تاريخية عزيزة على جماهير الإسماعيلي، حيث يرمز إلى تاريخ 2 يونيو 2002، اليوم الذي تُوج فيه الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة في تاريخه، في ذكرى لا تزال حاضرة في وجدان عشاق القلعة الصفراء.

وأكدت المبادرة أن هذا الدعم يأتي وفاءً لتاريخ النادي العريق، وإيمانًا بقدرته على استعادة أمجاده والعودة إلى مكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية، تحت شعار "معًا.. من أجل الإسماعيلي".

وتحمل المبادرة رسالة معنوية قوية لجماهير الدراويش، مفادها أن أبناء ومحبي النادي يقفون صفًا واحدًا خلف الفريق في هذه المرحلة، من أجل تجاوز التحديات الحالية وبناء مستقبل يليق بتاريخ الإسماعيلي وجماهيريته الكبيرة.

وتلقى الإعلان تفاعلًا واسعًا بين جماهير النادي، التي اعتبرت أن اختيار قيمة الدعم بهذا الشكل يعكس تقديرًا خاصًا لواحدة من أعظم اللحظات في تاريخ الإسماعيلي، ويؤكد أن ذكريات المجد ستظل حافزًا لاستعادة البطولات من جديد.

ويواصل عدد من الشخصيات ورجال الأعمال ومحبي القلعة الصفراء تحركاتهم لدعم النادي، في إطار جهود جماعية تهدف إلى مساندة الإسماعيلي وتوفير الاستقرار اللازم لاستعادة بريقه التاريخي، باعتباره أحد أعرق الأندية المصرية وصاحب الشعبية الكبيرة في مدن القناة وسيناء.

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