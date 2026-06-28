قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بطولات على الطريق.. مسعفان بالإسماعيلية ينجحان في توليد سيدة وإنقاذ مولودتها
ما الذي لا ينبغي فعله في شهر محرم؟.. 3 أفعال يقع فيها كثيرون
منسق الأمم المتحدة: انهيار مبانٍ وأزمة إنسانية متفاقمة في فنزويلا
أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسيوط.. جميعهم حصلوا على 280 درجة
خلال أسابيع.. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة
مصادر أمريكية: وقف جميع الأنشطة القتالية ضد إيران.. ونلتقي في قطر «الثلاثاء»
مدحت العدل يعتذر لحسام حسن: بحترمه وأنا اللي جبته يدرب الزمالك
الشرطي الأمريكي إيريك هادسون: لا يوجد حب مثل حب المصريين
أتون جهنم.. نشأت الديهي يوجه تحذيرًا على الهواء من هذا الأمر
عمرو أديب: وفاة 1300 شخص في أوروبا بسبب موجة الحر.. ورئيس الوزراء يؤكد عدم انقطاع الكهرباء خلال الصيف
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في 2025 كان استثنائيا ومن الصعب تكراره
الأرصاد: القبة الحرارية ترفع درجات الحرارة في أوروبا.. والرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإسماعيلي يشكر حمزة الجمل بعد التنازل عن كامل مستحقاته المتأخرة

حمزة الجمل
حمزة الجمل
حسام الحارتي

وجهت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي، الشكر والتقدير لـ حمزة الجمل، نجم الدراويش والمدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب مبادرته النبيلة بالتنازل رسميًا عن كامل مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي، عبر القنوات الشرعية بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ دعمًا للنادي في هذه المرحلة المهمة.

وأكدت  اللجنة أن موقف الكابتن حمزة الجمل يعكس مدى انتمائه وإخلاصه للنادي الإسماعيلي، ويجسد أسمى معاني الوفاء والعطاء، في وقت يحتاج فيه النادي إلى تضافر جهود جميع أبنائه المخلصين من أجل تجاوز التحديات الحالية واستعادة مكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية.

وجاءت قيمة الدعم برقم يحمل دلالة تاريخية عزيزة على جماهير الإسماعيلي، حيث يرمز إلى تاريخ 2 يونيو 2002، اليوم الذي تُوج فيه الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة في تاريخه، في ذكرى لا تزال حاضرة في وجدان عشاق القلعة الصفراء.

وأكدت المبادرة أن هذا الدعم يأتي وفاءً لتاريخ النادي العريق، وإيمانًا بقدرته على استعادة أمجاده والعودة إلى مكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية، تحت شعار "معًا.. من أجل الإسماعيلي".

وتحمل المبادرة رسالة معنوية قوية لجماهير الدراويش، مفادها أن أبناء ومحبي النادي يقفون صفًا واحدًا خلف الفريق في هذه المرحلة، من أجل تجاوز التحديات الحالية وبناء مستقبل يليق بتاريخ الإسماعيلي وجماهيريته الكبيرة.

وتلقى الإعلان تفاعلًا واسعًا بين جماهير النادي، التي اعتبرت أن اختيار قيمة الدعم بهذا الشكل يعكس تقديرًا خاصًا لواحدة من أعظم اللحظات في تاريخ الإسماعيلي، ويؤكد أن ذكريات المجد ستظل حافزًا لاستعادة البطولات من جديد.

ويواصل عدد من الشخصيات ورجال الأعمال ومحبي القلعة الصفراء تحركاتهم لدعم النادي، في إطار جهود جماعية تهدف إلى مساندة الإسماعيلي وتوفير الاستقرار اللازم لاستعادة بريقه التاريخي، باعتباره أحد أعرق الأندية المصرية وصاحب الشعبية الكبيرة في مدن القناة وسيناء.

النادي الإسماعيلي حمزة الجمل الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن حمزة الجمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

متجوزة 3 مرات.. شاب قاصر يتزوج من سيدة عرفي ومفاجآت صادمة بعد حملها

متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

مجلس النواب

تشريعية النواب تعلن مفاجأة للموظفين المفصولين بسبب المخدرات.. فيديو

حسام حسن وفوكس

تصريحات مثيرة لمدرب أستراليا قبل مواجهة منتخب مصر

أسعار البنزين اليوم الأحد

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد.. أنبوبة البوتاجاز بكام؟

مرموش

مانشستر سيتي يغير موقفه من عمر مرموش ويتمسك باستمراره مع الفريق

ترشيحاتنا

مأساة أسرة في الشرقية تتكرر|وفاة طالبة داخل لجنة الثانوية ووالدها:الضغط داخل الامتحان أكبر من طاقتهم

ماتت زي أختها وهي بتقرأ قرآن قبل الامتحان.. والد طالبة الشرقية: ملحقناش نخرج من صدمة بنتنا الأولى

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم مبيضي ضخم لسيدة بعد معاناة عامين

بعد معاناة عامين.. فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم مبيضي ضخم لسيدة

لجان الثانوية العامة بسوهاج

سماعات داخل لجان الثانوية العامة.. منشور يثير الجدل في سوهاج ومطالبات بالتحقيق في الوقائع المتداولة

بالصور

جدل حول الحالة الصحية لطارق التلمساني بعد تداول أنباء عن إصابته بالعمى | تقرير

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

محطات بين الخطوبة والانفصال.. تفاصيل انتهاء علاقة كورتني كوكس وجوني ماكدايد | تقرير

كورتني كوكس وجوني ماكدايد
كورتني كوكس وجوني ماكدايد
كورتني كوكس وجوني ماكدايد

ضبط 17 طن دواجن ولحم مفروم وكبده غير صالحة في العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد جاهزية المعدات لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

قلبها وقف.. تفاصيل وفاة طالبة بلجنة امتحان بالشرقية

ايمان عبد اللطيف

جامعة الأزهر تنعي ممرضة بالحسين الجامعي

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ صدى البلد | رسالة وزير الداخلية في ذكرى 30 يونيو

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| نادي خليجي يقترب من ضم تريزيجيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد