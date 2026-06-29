فيفا يعوض مانشستر يونايتد بمبلغ ضخم بعد إصابة لاعبه في المونديال

كشفت تقارير صحفية، عن انتظار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مبلغ قدره 6 ملايين يورو بعد إصابة لاعبه مانويل أوجارتي مع منتخب أوروجواي.

ووفقًا لمجلة "فور فور تو” فإن مانشستر يونايتد بصدد الحصول على تعويض مالي ضخم يقدر بنحو ستة ملايين جنيه إسترليني، حيث تنص اللوائح على حصول النادي على قيمة راتب اللاعب طوال فترة غيابه التي ستمتد لتسعة أشهر.

ويأتي هذا المبلغ بناءً على الراتب الأسبوعي الذي يتقاضاه النجم الأوروجوياني والبالغ مائة وعشرين ألف جنيه إسترليني، وهو ما يمثل الحد الأقصى للمبالغ المغطاة ضمن برنامج حماية الأندية التابع لفيفا.

أوروجواي يودع كأس العالم

يُذكر أن منتخب أوروجواي قد ودع بطولة كأس العالم 2026 من دور المجموعات.