إسبانيا تحسم الصدارة بفوز ثمين على أوروجواي

نجح منتخب إسبانيا في انتزاع صدارة المجموعة بعد تحقيقه فوزًا مهمًا على منتخب أوروجواي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وجاء الانتصار ليمنح المنتخب الإسباني بطاقة التأهل في المركز الأول، بينما ودع منتخب أوروجواي المنافسات بعد فشله في تحقيق الفوز.

هدف المباراة

سجل أليكس بايينا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية والأربعين من زمن الشوط الأول، بعدما استغل فرصة مميزة ليمنح منتخب بلاده التقدم، وهو الهدف الذي حافظ عليه المنتخب الإسباني حتى صافرة النهاية، رغم المحاولات المتكررة من لاعبي أوروجواي لإدراك التعادل والعودة إلى أجواء المباراة.

ترتيب المجموعة

رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى سبع نقاط ليتربع على قمة المجموعة، مستفيدًا من نتائجه الإيجابية خلال مرحلة المجموعات، في حين تجمد رصيد منتخب أوروجواي عند نقطتين فقط، ليحتل المركز الأخير ويغادر البطولة مبكرًا بعدما أخفق في تحقيق أي انتصار خلال مشواره.

تشكيل المنتخب الإسباني

بدأ منتخب إسبانيا اللقاء بتشكيل ضم أوناي سيمون في حراسة المرمى، وأمامه ماركوس يورينتي، وباو كوبارسي، وإيمريك لابورت، ومارك كوكوريلا في الدفاع، بينما تواجد في الوسط رودري، وميكيل ميرينو، وبيدري، وفي الهجوم لامين يامال، وأليكس بايينا، وميكيل أويارزابال.

تشكيل منتخب أوروجواي

اعتمد منتخب أوروجواي على فرناندو موسليرا في حراسة المرمى، وفي الدفاع جييرمو فاريلا، وسيباستيان كاسيريس، وماتياس أوليفيرا، وخوان سانابريا، بينما ضم خط الوسط مانويل أوجارتي، ورودريجو بينتانكور، وفيديريكو فالفيردي، وفي الخط الأمامي أوجستين كانوبيو، وماكسيميليانو أراوخو، وداروين نونيز، إلا أن هذه التشكيلة لم تنجح في تجنب الخروج المبكر من البطولة