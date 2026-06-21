برباعية نظيفه.. منتخب إسبانيا يكتسح السعودية في كأس العالم

حقق منتخب إسبانيا الفوز أمام السعودية برباعية نظيفه في إطار منافسات الجوله الثانيه من دور المجموعات بكاس العالم 2026

وافتتح منتخب إسبانيا التهديف في الدقيقة 11، كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا عن طريق ميكيل أويارزابال ليسددها لامين يامال داخل الشباك.

وأضاف منتخب إسبانيا الهدف الثاني في الدقيقة 21، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا من ركلة ركنية شتتها الدفاع لتصل إلى أولمو الذي سدد كرة وصلت إلى لابورت ليمررها إلى ميكيل أويارزابال ليسددها داخل الشباك.

وعزز إسبانيا، النتيجة، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 24؛ بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء يمررها كوكوريا إلى داني أولمو ليرسلها إلى ميكيل أويارزابال ليسددها داخل الشباك.

أحرز منتخب إسبانيا الهدف الرابع في شباك السعودية، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في الجولة الثانية من دور المجموعات، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وجاء هدف إسبانيا الرابع في الدقيقة 49، عن طريق طريق حسان تمبكتي.

وبهذه النتيجه احتل منتخب اسبانيا صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط بينما احتل منتخب السعودية المركز الثالث برصيد نقطه واحده