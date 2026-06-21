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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجموعة مصر في كأس العالم.. تشكيل منتخبي بلجيكا وإيران

منتخب إيران
منتخب إيران
حسام الحارتي

أعلن رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إيران، في بطولة كأس العالم 2026.

وأجرى المدرب الفرنسي 4 تغييرات في تشكيل المنتخب البلجيكي أمام إيران، حيث يلعب كل من، روميلو لوكاكو، مكسيم دي كويبر، أليكسس سايليمايكرس ونيكولاس راسكين، بدلًا من تيموثي كاستانيي، أمادو أونانا وجيريمي دوكو وتشارلز دي كاتيلايير.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا كالتالي:-

 حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

 الدفاع: توماس مونييه، ناثان نجويي، براندون ميشيل، مكسيم دي كويبر.

 الوسط: أليكسس سايليمايكرس، يوري تيليمانس، كيفين دي بروين، نيكولاس راسكين.

 الهجوم: لياندرو تروسارد، روميلو لوكاكو.

بينما جاء تشكيل منتخب إيران كالتالي:-

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفند.

 الدفاع: شجاع خليل زاده – رامين رضائيان - علي نعمتي – محمد حسين كنعاني - إحسان حاج صافي - صالح حرداني.

 الوسط: سعيد عزت الله - محمد محبي - سامان قدوس.

الهجوم: مهدي طارمي

رودي جارسيا منتخب بلجيكا مواجهة إيران بلجيكا إيران

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