تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة على النايل سات لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026

يترقب الجمهور المصري موعد مباراة مصر ونيوزلندا فجر غداً الاثنين، ويبدأ الجميع البحث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزلندا استعداداً للمشاهدة، حيث هناك عدد من القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزلندا خلال الساعات المقبلة والتي تلقى مشاهدات ضخمة من جميع أنحاء العالم.





ماتش مصر ونيوزلندا كاس العالم2026

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب نيوزيلندا في إطار الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026، ضمن منافسات المجموعة السابعة، والتي تضم أيضًا منتخبي بلجيكا وإيران.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الرابعة فجر يوم الإثنين على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية.

تنطلق صافرة بداية مباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم 2026 عند الساعة 04:00 فجراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة وبيروت وعمّان، والساعة 05:00 بتوقيت أبوظبي.



تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا عبر النايل سات

أعلنت شبكة بي إن سبورتس نقل المباراة عبر إحدى قنواتها المفتوحة، بعدما أتاحت مواجهة مصر وبلجيكا السابقة للجماهير مجانًا.

وجاء تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا على النحو التالي:

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

ويمكن للمشاهدين ضبط أجهزة الاستقبال على هذا التردد لمتابعة اللقاء المرتقب بجودة عالية.