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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال 2026.. قنوات مجانية وتشكيل متوقع لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسري غازي

يخوض منتخب مصر ثاني مبارياته في ظهوره الرابع في كأس العالم عندما يواجه نظيره النيوزيلندي في الرابعة فجر الاثنين على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة السابعة بالنسخة رقم 23 للبطولة التي انطلقت في 11 يونيو الجاري وتتواصل حتى 19 يوليو المقبل في ضيافة المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

اللقاء الذي يحمل الرقم 40 في هذه النسخة الاستثنائية ويُديره الحكم الإماراتي عمر العلي، يمثل أهمية قصوى لكلا الطرفين في حلمهما لتخطي مرحلة المجموعات لأول مرة بعد أن استهلا مشوارهما بتعادل بطعم الفوز،"الفراعنة" أمام منتخب بلجيكا (1 – 1) بتوقيع لاعب الوسط إمام عاشور و"الأبيض" أمام منتخب إيران (2 – 2) بفضل الثنائية التي أحرزها إيلياه جاست.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

من المقرر أن يتم نقل مواجهة مصر ونيوزيلندا عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة.

تشكيل الفراعنة المتوقع أمام نيوزيلندا

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على الدفع بتشكيل متوقع أمام نيوزيلندا مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، تريزيجيه

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، هيثم حسن «زيكو»

زيكو يتحدث عن مباراة نيوزيلندا

أكد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، أن لاعبي الفراعنة يعيشون حالة كبيرة من التركيز قبل مواجهة منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مشددًا على رغبة الفريق في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة.

وقال زيكو في تصريحات على هامش المران الأخير للمنتخب قبل لقاء نيوزيلندا: "جميع اللاعبين في أعلى درجات التركيز، ونعلم أهمية المباراة المقبلة، ولدينا إصرار كبير على تحقيق الفوز من أجل زيادة فرصنا في التأهل إلى الدور التالي".

وأضاف لاعب الفراعنة: "نسعى أيضًا لتحقيق أول فوز لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، وهذا هدف مهم بالنسبة لنا ونسعى لتحقيقه من خلال التركيز والقتال داخل الملعب".

وتحدث زيكو عن دور الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في دعمه، قائلًا: "الثقة التي يمنحها لي الجهاز الفني كانت سببًا رئيسيًا في ظهوري بشكل جيد مع المنتخب خلال الفترة الماضية، وهذه الثقة تمنحني دافعًا كبيرًا لتقديم مستويات أفضل في المباريات القادمة".

وأضاف أن جميع اللاعبين لديهم رغبة في تقديم أفضل أداء ممكن وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية خلال المشاركة المونديالية.

منتخب مصر منتخب نيوزيلندا مونديال 2026 كأس العالم محمد صلاح

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