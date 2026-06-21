منتخب مصر يواجه ليبيا وديًا استعدادًا لتصفيات النافذة الثالثة لكأس العالم لكرة السلة 2027

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، لخوض مواجهة ودية أمام منتخب ليبيا، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض تصفيات النافذة الثالثة لكأس العالم لكرة السلة 2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستعد منتخب مصر لخوض تصفيات النافذة الثآلثة لكأس العالم 2027، التي تقام في دولة أنجولا في الفترة من 1 حتى 5 يوليو المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر التي أعلنها أوجستي بوش كل من:

عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر هشام، أنس أسامة، إيهاب أمين، ميدو طه، باتريك جاردنر، عمر طارق، خالد عبدالناصر، آدم موسى، بيبو زهران، ياسين شيخو، إسماعيل مسعود، أحمد أبو العلا، عصام تامر، حمد فتحي، أحمد خانكة، عمر عطية، مالك أبو الفتوح، عمر الشيخ.

ويغيب عن معسكر منتخب مصر للإصابة كل من، أحمد عادل دولا، وعمرو زهران ومهاب ياسر.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري الأول للرجال كل من:

أوجستي بوش مديرًا فنيًا، ألفريد بوش مدربًا، وائل بدر مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، محمد الفلاح طبيبًا، أحمد فايق مخططًا للأحمال، ياسر عبدالله محللًا للأداء، عبدالرحمن الجلاد محللًا للأداء، علي موسى أخصائيًا للاستشفاء، سامح صلاح مديرًا إداريًا، زياد والي إداريًا، إسلام فتحي مسؤولًا للمهمات.