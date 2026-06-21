محمد هاني: جاهزون لمواجهة نيوزيلندا.. وحسام حسن يحفزنا لتقديم الأفضل

أكد محمد هاني، لاعب منتخب مصر، جاهزية الفراعنة لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مشددًا على رغبة اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة.

إشادة بأداء المنتخب أمام بلجيكا

وقال محمد هاني في تصريحات صحفية على هامش المران الأخير قبل مواجهة نيوزيلندا، إن منتخب مصر كان يستحق تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية أمام بلجيكا، بعدما قدم أداءً قويًا وصنع العديد من الفرص الخطيرة.

وأضاف: "أهدرنا العديد من الفرص أمام بلجيكا، وكنا نستحق نتيجة أفضل، لكننا أغلقنا صفحة المباراة وبدأنا التركيز على مواجهة نيوزيلندا".

حسام حسن يرفع حماس اللاعبين

وأشار لاعب الفراعنة إلى دور حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، في تجهيز اللاعبين للمباريات، قائلًا: "المدير الفني دائمًا يحفزنا من أجل تقديم أفضل ما لدينا والظهور بالشكل الذي يليق باسم منتخب مصر في كأس العالم".

وأوضح أن الجهاز الفني حرص خلال الفترة الماضية على دراسة المنافس جيدًا، من خلال المحاضرات الفنية وتحليل نقاط القوة والضعف في منتخب نيوزيلندا.

استعدادات خاصة لمواجهة نيوزيلندا

وشاهد لاعبو منتخب مصر مباراة نيوزيلندا أمام إيران في الجولة الأولى، والتي انتهت بالتعادل 2-2، حيث كشف الجهاز الفني أن المنافس يعتمد على التنظيم والقوة البدنية واللعب الجماعي.

كما حذر حسام حسن اللاعبين من خطورة المهاجم كريس وود، لاعب نوتنجهام فورست الإنجليزي، باعتباره أحد أبرز عناصر القوة في صفوف المنتخب النيوزيلندي.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في تمام الرابعة فجر الاثنين، على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم 2026.

وتقام المباراة في أجواء مناخية أفضل بالنسبة للفراعنة، حيث تصل درجة الحرارة إلى نحو 20 درجة مئوية، مقارنة بالظروف الصعبة التي واجهها المنتخب أمام بلجيكا في الجولة الأولى بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تحذيرات من البطاقات قبل مواجهة إيران

وفي سياق الاستعدادات، طالب الجهاز الفني لمنتخب مصر اللاعبين بالحذر خلال اللقاء، خاصة فيما يتعلق بالاحتكاكات، لتجنب الحصول على بطاقات قد تؤثر على جاهزية الفريق في المباراة المقبلة أمام إيران.

وكان الثنائي مروان عطية وأحمد فتوح قد حصلا على بطاقة صفراء خلال مواجهة بلجيكا، ما يجعل الجهاز الفني حريصًا على تفادي أي غيابات محتملة في المواجهات القادمة.