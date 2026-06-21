تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا .. هدافو الفراعنة يتفوقون قبل صدام كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مهمة أمام منتخب نيوزيلندا، في الرابعة فجر الإثنين، على ملعب «بي سي بليس» بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز الأول في البطولة، بعدما تعادل في الجولة الافتتاحية أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1، بينما حصد منتخب نيوزيلندا نقطة أيضًا بعد تعادله مع منتخب إيران بنفس النتيجة.

وتاريخ مواجهات منتخب مصر أمام نيوزيلندا يمنح الفراعنة أفضلية قبل المواجهة المرتقبة، حيث التقى المنتخبان في 3 مباريات سابقة، نجح خلالها منتخب مصر في تحقيق الفوز مرتين، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

وجاءت مواجهات المنتخبين وهدفي منتخب مصر كالتالي:

يوليو 1999 – مباراة ودية:

تعادل منتخب مصر مع نيوزيلندا بنتيجة 1-1، وسجل هدف الفراعنة حازم إمام.

يوليو 1999 – مباراة ودية:

حقق منتخب مصر الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 1-0، وسجل إبراهيم حسن هدف المباراة.

مارس 2024 – كأس العاصمة:

نجح منتخب مصر في الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد العاصمة الإدارية، وسجل الهدف مصطفى محمد.

ويسعى منتخب مصر بقيادة حسام حسن لاستغلال التفوق التاريخي أمام نيوزيلندا من أجل حصد ثلاث نقاط ثمينة تقربه من التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026.