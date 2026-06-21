مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

كشف آسر حسين، المحلل الفني، عن مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

قال آسر حسين في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «تغطية خاصة لكأس العالم» على قناة «صدى البلد» أتوقع أن يبدأ حسام حسن مباراة نيوزيلندا

بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، تريزيجيه

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، هيثم حسن «زيكو»

موعد مباراة مصر ضد نيوزيلندا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا اليوم في تمام الساعة الرابعة فجر غدا الإثنين22-6 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا

وتنقل قناة بي إن سبورتس القطرية مباراة مصر ونيوزيلندا حيث تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا