5 معلومات عن مباراة مصر ونيوزيلندا المرتقبة في كأس العالم

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة مصيرية أمام منتخب نيوزيلندا على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء قد يحمل للفراعنة أكثر من مكسب تاريخي.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب الوطني، إذ إن تحقيق الفوز سيضعه على أعتاب التأهل إلى الدور التالي، كما سيمنح الفراعنة أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم ببطولة كأس العالم، بعدما عجز المنتخب المصري عن تحقيق أي فوز خلال مشاركاته السابقة في المونديال.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا اليوم في تمام الساعة الرابعة فجر غدا الإثنين22-6 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا

وتنقل قناة بي إن سبورتس القطرية مباراة مصر ونيوزيلندا حيث تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الثانية:

1- نيوزيلندا : نقطة واحدة

2- إيران: نقطة واحدة

3- بلجيكا: نقطة واحدة

4- مصر: نقطة واحدة

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا كالتالي:

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نيوزيلندا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - محمد هاني - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - مهند لاشين.

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى زيكو أو محمود تريزيجيه.

حكام مباراة مصر ونيوزيلندا

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إسناد مباراة مصر ونيوزيلندا في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة ل​كأس العالم 2026​ لطاقم تحكيم اماراتي .

وتم اختيار طاقم تحكيم إماراتي بقيادة عمر العلي، كحكم ساحة ويعاونه كل من الإماراتي محمد الحمادي والمساعد الثاني القطري طالب المري ، بجانب الحكم الرابع كيفن أورتيغا من بيرو، وبديله البيروفي ميشيل أوروي

تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا

وتصب المواجهات السابقة في صالح منتخب مصر، حيث التقى المنتخبان في ثلاث مباريات سابقة، حقق خلالها الفراعنة انتصارين مقابل تعادل واحد.

وكانت المواجهة الأولى قد انتهت بالتعادل 1-1 وسجل لمصر حازم إمام، قبل أن يفوز المنتخب الوطني في المباراة الثانية بهدف حمل توقيع إبراهيم حسن.

أما المواجهة الأخيرة فكانت في بطولة كأس العاصمة عام 2024، ونجح خلالها منتخب مصر في تحقيق الفوز بهدف نظيف سجله مصطفى محمد.

ويدخل المنتخب الوطني مواجهة فانكوفر بطموحات كبيرة، أملاً في كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية وتحقيق أول انتصار مونديالي يقربه من التأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه.