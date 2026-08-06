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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرغيف بـ20 قرشًا وحصة المواطن 5 أرغفة يوميا.. هل تتغير منظومة الخبز المدعم؟!

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقرار منظومة إنتاج وصرف الخبز على مستوى الجمهورية، مشددة على عدم إجراء أي تعديلات تمس وزن أو سعر رغيف الخبز المدعم أو حصة المواطنين، بالتزامن مع استمرار الرقابة على المخابز وضبط أسعار وأوزان الخبز السياحي لضمان حماية حقوق المستهلكين.

استقرار منظومة الخبز المدعم

أسعار الخبز السياحي والفينو الجديده

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، أن منظومة الخبز تعمل بصورة مستقرة من خلال أكثر من 26 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المنظومة تشهد انتظامًا كاملًا في التشغيل وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على قناة "مودرن"، أن وزن رغيف الخبز المدعم لا يزال ثابتًا عند 90 جرامًا، كما أن حصة المواطن على بطاقة التموين مستمرة بواقع خمسة أرغفة يوميًا دون أي تغيير، فيما يظل سعر الرغيف المدعم 20 قرشًا.

 

تحديد أوزان وأسعار الخبز السياحي

منظومة الخبز الجديدة

وقال إن الخبز السياحي يخضع لآليات العرض والطلب، مع الالتزام بالضوابط التي أصدرتها الوزارة لتنظيم الأوزان والأسعار، بما يحقق التوازن في الأسواق ويحافظ على حقوق المستهلك.

وأوضح أن التوجيه الوزاري حدد وزن وسعر الرغيف السياحي، بحيث يُباع الرغيف وزن 80 جرامًا بسعر جنيهين، ووزن 60 جرامًا بسعر جنيه ونصف، بينما يُطرح الرغيف وزن 40 جرامًا بسعر جنيه واحد.

 

منظومة لتلقي شكاوى المواطنين

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وأكد مساعد وزير التموين أن الوزارة خصصت منظومة موحدة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز، سواء المدعم أو السياحي، لضمان سرعة التعامل مع أي تجاوزات.

 

حملات رقابية مستمرة على المخابز

محاضر ل ٣ مخابز تلاعبت فى الخبز ببورسعيد

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات تفتيش ورقابة دورية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والأجهزة الرقابية المختلفة، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

التموين وزارة التموين الخبز الخبز المدعم

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