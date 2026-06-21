تحليل مباراة مصر ونيوزيلندا.. تكليف إجباري لمدربي الرخصة A10 في اتحاد الكرة

وجه الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تكليفًا صارمًا للمدربين المشاركين في دورة رخصة التدريب A10، بضرورة متابعة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا بشكل دقيق، وإعداد تقرير فني شامل ومفصل حولها.

ويتضمن التقرير الفني المطلوب تحليلًا عميقًا للخطط الدفاعية والهجومية، التي اعتمد عليها الفريقان، بالإضافة إلى رصد الجوانب المهارية والبدنية للاعبين، وطرق اللعب المستخدمة، وأساليب اللعب المتكررة طوال اللقاء.

ويلتزم كل مدرب من المشاركين بإعداد هذا التقرير وعرضه بشكل فردي خلال محاضرات غدٍ الثلاثاء، تمهيدًا لمناقشته جماعيًا وبحث مدى الاستفادة الفنية والتكتيكية المستخرجة من المباراة.

وتُقام فعاليات هذه الدورة التدريبية في مقر "مركز المنتخبات الوطنية" بمدينة السادس من أكتوبر، وتشهد حضور 25 مدربًا من الكوادر الوطنية، وتأتي بالتنسيق والتعاون الكامل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث تمتد فعالياتها على مدار ستة أشهر كاملة، تبدأ من 20 يونيو 2026 وحتى 20 ديسمبر 2026.

وقد تم اختيار مدحت عبدالهادي ليكون قائدًا للمجموعات والمشاركين في الدورة، وتضم قائمة الحضور أسماء بارزة في مجال التدريب، من بينهم: سعد فاروق، وطارق عبدالله، وعلي صقر، وعلي سمير، وطارق حجاج، وهاني عبدالباقي، وياسر تحسين، وحسن منير، وأيمن حواس، ووحيد صادق، وشريف علي، ومحمد حسن، وحسام أسامة، ومحمد شرف، إلى جانب تواجد المحاضر الليبي الدكتور محمود الزياني.

ويقوم إيهاب الجندي، منسق عام الدورات التدريبية بالأعمال الإدارية للدورة.