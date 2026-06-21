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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الفوز على نيوزيلندا يقرب منتخب مصر من التأهل بنسبة 97%.. ونأمل حسم المهمة مبكرًا| بث مباشر

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مواجهة منتخب مصر أمام نظيره النيوزيلندي في بطولة كأس العالم 2026 تمثل محطة مهمة للغاية في مشوار الفراعنة نحو التأهل إلى الدور التالي، مشددًا على ضرورة استغلال الفرصة وحصد النقاط الثلاث.

طموحات الجماهير المصرية

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن جميع عناصر المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة حسام حسن في حالة جاهزية كاملة للمباراة، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على الظهور بروح قتالية تليق بحجم الحدث وطموحات الجماهير المصرية.


وأضاف موسى: «نتمنى أن يظهر اللاعبون بروح المدرب والجهاز الفني، وكل شيء جاهز للمباراة، وجميع اللاعبين مستعدون لإسعاد الجماهير المصرية، وهذا هو أملنا وطموحنا قبل مواجهة نيوزيلندا».

حسم المباراة لصالح الفراعنة

وأشار إلى أن الفوز في اللقاء سيمنح المنتخب الوطني دفعة قوية نحو التأهل، موضحًا أن حسم المباراة لصالح الفراعنة سيجنبهم الدخول في حسابات معقدة خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات.


وتابع: «نريد أن نحسم الأمور مبكرًا وألا ننتظر المباراة الأخيرة أمام إيران، لأن الفوز على نيوزيلندا سيقرب المنتخب بشكل كبير جدًا من التأهل إلى دور الـ32، وقد تصل فرص العبور إلى نحو 97%».


واختتم أحمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير المصرية تضع آمالًا كبيرة على المنتخب الوطني في مواصلة العروض القوية بعد الأداء المميز أمام بلجيكا، وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظ الفراعنة في كتابة صفحة جديدة من تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.

نيوزيلندا مواجهة نيوزيلندا الفراعنة أحمد موس

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