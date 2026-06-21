أحمد موسى: منتخب مصر قادر على الوصول للمربع الذهبي.. وصلاح ومرموش كلمة السر

كشف الإعلامي أحمد موسى عن توقعاته لمشوار المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026، قائلا: «الـ 110 مليون مقتنعين بالمنتخب، وعندنا مرموش وصلاح، وحسام حسن عنده بصمة وروح قتالية وعايز يعمل حاجة لبلده، إيه اللي يمنعني إني أوصل للمربع الذهبي أو النهائي؟».

نهائي كأس العالم

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «قبل الماتش» على قناة صدى البلد، تقديم محمد ثروت وعمرو رمزي، «نفسنا نحجز تذكرة في نهائي كأس العالم، وهنسافر كلنا نشجع مصر، ولو روحنا المربع الذهبي؛ هنروح إحنا الـ 3 على حسابي».

وأجاب أحمد موسى عن سؤال محمد ثروت بشأن أفضل تشكيلة يلعب بها في ملعب خماسي، قائلا: «لو هعمل خطة في ملعب خماسي؛ هيبقى فريقي مكون من التالي:

حراسة المرمى أحمد موسى.

نشأت الديهي وجمال الكشكي في الدفاع.

مصطفى بكري خط نص.

محمد الباز في الهجوم.

واختتم قائلا: “لما بروح البلد عندنا؛ بلعب كورة، وبيبقى لعب جد، وبيكسروني في الملعب، وبيكون فيه حماس بيننا”.