آية عبد الله تطرح مصر نمبر وان دعما للمنتخب الوطني في كأس العالم

طرحت المطربة آية عبد الله، نجمة برنامج "صوت الحياة"، أغنية بعنوان «مصر نمبر وان» على طريقة الفيديو كليب، وذلك دعماً ومساندةً للمنتخب المصري لكرة القدم في مشواره الجديد ببطولة كأس العالم. وتم إطلاق الأغنية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، بالإضافة إلى مختلف المنصات الرقمية والموسيقية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفور طرحها بساعات قليلة، نجحت الأغنية في جذب أنظار الجمهور وتحقيق نسب استماع ومشاهدة مرتفعة، وتفاعل معها رواد "السوشيال ميديا" بشكل كبير، متوقعين لها نجاحاً ضخماً يتواكب مع الحماس الجماهيري للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

أغنية «مصر نمبر وان» من كلمات مصطفى الجمل وألحان فوزي عز الدين و توزيع كاميليو، فيما تولى عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامى.

وجاءت كلمات الأغنية:

ووا ووا ووا ووا

شجع ارقص وغني .. أهتف انا الفرعون

مصر منتخب مصر .. اعظم فريق في الكون



تاريخنا احلي حكاية .. يحكيها جيل ورا جيل

مصر فوق الكل.. وعندي الف دليل

تاريخنا احلي حكاية .. يحكيها جيل ورا جيل

مصر نمبر وان.. و عندي الف دليل



في الكورة احنا ملوك اللعبة

بين الكبار تاريخ طويل

اصرار عزيمة وتحدي

ولا نعرف أبدا مستحيل



تاريخنا احلي حكاية .. يحكيها جيل ورا جيل

مصر فوق الكل.. وعندي الف دليل

تاريخنا احلي حكاية .. يحكيها جيل ورا جيل

مصر نمبر وان.. و عندي الف دليل

جدير بالذكر أن المطربة آية عبد الله تعيش حالياً حالة من النشاط الفني المكثف، حيث تميزت الفترة الأخيرة بطرح سلسلة من الأغنيات الناجحة التي نالت إعجاب الجمهور؛ وكان آخرها أغنية «محصلش نصيب»، إلى جانب أعمالها المميزة الأخرى مثل: «كوشة واحدة»، «واو»، «أرض الخير»، «سمعني كمان»، و«عم المغرور».

