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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس تحقيق حلم حارس الرأس الأخضر بحضور والدته لمشاهدته في كأس العالم

حارس المرمى فوزينيا مع والدته
حارس المرمى فوزينيا مع والدته
محمد سمير

نفى اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم صحة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن وجود جهات خارجية تقف وراء سفر والدة حارس مرمى المنتخب الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تمت بشكل رسمي وتحت إشراف الجهات المختصة.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن رحلة والدة الحارس فوزينيا نُظمت بالكامل من خلال اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك ضمن البرامج الداعمة للاعبي المنتخبات الوطنية وعائلاتهم خلال المشاركات الدولية الكبرى.

وأكد البيان أن كافة الترتيبات الخاصة بالسفر، بما في ذلك التكاليف المالية والإجراءات اللوجستية، تم تحملها من جانب اتحاد الرأس الأخضر والاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق اللوائح والبرامج المعتمدة لدعم المنتخبات المشاركة في البطولات الدولية.

وأشار الاتحاد إلى أن العملية تمت بصورة طبيعية ومنظمة، دون وجود أي تدخلات أو ترتيبات من جهات أخرى كما أُشيع عبر بعض التقارير ومنصات التواصل الاجتماعي.

ووجه اتحاد الرأس الأخضر الشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم على مساهمته في استكمال ترتيبات الرحلة، مشيدًا بالدور الذي قام به في تسهيل الإجراءات الخاصة بسفر والدة الحارس.

كما أعرب الاتحاد عن تقديره للسلطات الأمريكية بعد تعاونها في إنهاء إجراءات التأشيرة خلال فترة زمنية مناسبة، وهو ما ساعد على إتمام الرحلة بسلاسة قبل استحقاقات المنتخب في كأس العالم 2026.

وشدد الاتحاد في ختام بيانه على أن جميع المعلومات التي جرى تداولها حول وجود أطراف أخرى ساهمت في تنظيم الرحلة غير صحيحة، مؤكدًا أن الملف تم التعامل معه بشكل رسمي وشفاف منذ بدايته وحتى نهايته.

ودعا اتحاد الرأس الأخضر وسائل الإعلام والجماهير إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداول الأخبار المتعلقة بالمنتخب الوطني أو لاعبيه، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بمشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم 2026.

ويواصل منتخب الرأس الأخضر استعداداته لمواصلة مشواره في البطولة، وسط آمال بتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

الرأس الأخضر حارس مرمى فيفا اتحاد الرأس الأخضر فوزينيا والدة حارس المرمى فوزينيا

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