ليفربول لا يستسلم.. عرض جديد يتجاوز 100 مليون يورو لحسم صفقة ديوماندي

يواصل نادي ليفربول محاولاته لحسم صفقة الإيفواري يان ديوماندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قرر رفع عرضه المالي عقب رفض المقترح الأول من جانب إدارة لايبزيج الألماني.

وبحسب التقارير، فإن النادي الإنجليزي لا يزال متمسكًا بالتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الحالي، رغم تمسك لايبزيج باستمراره لموسم إضافي، في وقت لا يمانع فيه ديوماندي خوض تجربة جديدة خارج الدوري الألماني.

ويعمل ليفربول على تجهيز عرض مُحسّن تتجاوز قيمته حاجز 100 مليون يورو، في محاولة لإقناع إدارة النادي الألماني بالتخلي عن جناحه الشاب، وسط منافسة متزايدة من عدة أندية أوروبية تراقب الموقف عن قرب.

وكان العرض الأول الذي تقدم به "الريدز" قد بلغت قيمته الإجمالية 100 مليون يورو، موزعة بين 90 مليونًا كمبلغ أساسي و10 ملايين أخرى في صورة حوافز ومكافآت، إلا أن إدارة لايبزيج رفضته وأبدت رغبتها في الإبقاء على اللاعب.

ويضع ليفربول ديوماندي على رأس أولوياته لتدعيم الخط الأمامي، خاصة مع الحاجة إلى تعزيز القوة الهجومية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل متابعة من أندية أخرى أبرزها باريس سان جيرمان، الذي يراقب تطورات الصفقة.

ورغم موقف لايبزيج المتشدد حتى الآن، فإن إدارة ليفربول تواصل الضغط لحسم المفاوضات مبكرًا، أملاً في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأسابيع المقبلة.