أحمد شوبير يدافع عن تريزيجيه: لا أفهم سبب الحملة ضده

أبدى الإعلامي أحمد شوبير استغرابه من الانتقادات التي يتعرض لها محمود حسن تريزيجيه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب قدم موسمًا مميزًا سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطني.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «هي إيه الحملة اللي على تريزيجيه دي؟ لاعب هو هداف الدوري وهداف بطولة أفريقيا، ومقصرش نهائي طول الموسم، وموجود مع المنتخب في كأس العالم، وإن شاء الله يكون له دور محترم مع المنتخب».



وأضاف شوبير: «فجأة وبدون أي مقدمات حملة عنيفة عليه؟ بصراحة مش فاهم ومش مصدق بجد»، في إشارة إلى الهجوم الذي يتعرض له اللاعب خلال الساعات الأخيرة.

ويأتي دفاع شوبير عن تريزيجيه في ظل حالة الجدل الدائرة بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستوى اللاعب ودوره مع المنتخب، مؤكدًا أن ما يقدمه اللاعب يستحق التقدير بعيدًا عن الانتقادات المبالغ فيها.





