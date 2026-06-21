الحسم بعد المونديال .. هل يرحل تريزيجيه عن النادي الأهلي ؟

بات مستقبل محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي محل تساؤلات قوية داخل القلعة الحمراء بعدما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة والعودة مجددًا إلى الاحتراف الخارجي في ظل الأجواء التي صاحبت موسمه الأول مع النادي.

وكشفت مصادر مطلعة أن تريزيجيه تحدث مع مسؤولين داخل الأهلي بشأن مستقبله معبرًا عن رغبته في خوض تجربة جديدة خارج مصر بعدما أصبح محورًا لجدل مستمر منذ انضمامه إلى الفريق بسبب القيمة المالية الكبيرة لعقده مقارنة ببعض لاعبي الفريق.

أزمة العقود تفرض نفسها داخل الأهلي

وشهدت الفترة الماضية مناقشات داخل إدارة الأهلي بشأن ملف الرواتب والعقود في محاولة للوصول إلى هيكل مالي أكثر توازنًا داخل الفريق الأول خاصة بعد حالة الجدل التي صاحبت بعض العقود الكبيرة خلال الموسم الماضي.

وترى الإدارة أن وجود فروق مالية كبيرة بين اللاعبين قد يؤثر على حالة الاستقرار داخل غرفة الملابس وهو ما دفعها إلى دراسة إعادة هيكلة بعض العقود مستقبلاً بما يتناسب مع سياسة النادي المالية.

وفي المقابل يتمسك تريزيجيه بالعقد الذي وقعه مع الأهلي قبل عودته إلى صفوف الفريق مؤكدًا أنه وافق على العودة إلى القلعة الحمراء بناءً على الاتفاقات التي تمت معه في ذلك الوقت رغم امتلاكه عروضًا مالية مغرية من أندية خارجية.

اللاعب يتمسك بموقفه

وبحسب المصادر فإن اللاعب لا يفضل فكرة إعادة التفاوض بشأن عقده أو تخفيض قيمته المالية معتبرًا أن جميع التفاصيل تم الاتفاق عليها بشكل رسمي قبل انتقاله إلى الأهلي.

كما يشعر تريزيجيه بأن الضغوط الإعلامية والجماهيرية التي صاحبت ملف راتبه خلال الأشهر الماضية أثرت بصورة كبيرة على تركيزه وهو ما جعله أكثر اقتناعًا بفكرة العودة إلى الاحتراف الخارجي خلال المرحلة المقبلة.

ويرى اللاعب أن خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري قد يمنحه فرصة للابتعاد عن الجدل الدائر حول راتبه بالإضافة إلى الاستفادة من عروض مالية قد تتجاوز ما يحصل عليه حاليًا.

عروض خليجية على الطاولة

وخلال الفترة الأخيرة ارتبط اسم تريزيجيه بعدد من الأندية الخليجية خاصة من الدوريين السعودي والقطري إلى جانب اهتمام من بعض الأندية الإماراتية بالحصول على خدماته.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة التي تعقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية حسمًا أكبر لمصير اللاعب في ظل ترقب الإدارة وصول عروض رسمية يمكن مناقشتها بشكل جاد.

وتؤكد المصادر أن الأهلي لن يغلق الباب أمام أي عرض مناسب شريطة تحقيق استفادة فنية ومالية تتوافق مع قيمة اللاعب ومكانته داخل الفريق.

تقاطع مصالح بين الطرفين

وتبدو رغبة اللاعب في الرحيل متوافقة إلى حد كبير مع توجهات داخل النادي تسعى إلى تخفيف الأعباء المالية وإعادة ترتيب ملف الرواتب خلال الموسم الجديد.

وترى بعض الأصوات داخل الأهلي أن رحيل تريزيجيه قد يسهم في إنهاء حالة الجدل المرتبطة بالعقود المرتفعة كما يمنح الإدارة مساحة أكبر لإعادة تنظيم هيكل الأجور داخل الفريق.

في الوقت نفسه يدرك مسؤولو النادي أن التفريط في لاعب بحجم وخبرة تريزيجيه لن يكون قرارًا سهلًا خاصة أنه يُعد أحد الأسماء الكبيرة التي تم التعاقد معها لدعم المشروع الفني للفريق.

الحسم بعد كأس العالم

ويبقى ملف تريزيجيه مؤجلًا بشكل مؤقت إلى ما بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس العالم .

ومع اقتراب فتح باب الانتقالات الصيفية ينتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات متسارعة في هذا الملف سواء باستمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء أو الموافقة على رحيله لخوض تجربة احترافية جديدة.

وفي جميع الأحوال فإن مستقبل تريزيجيه سيكون أحد أبرز الملفات الساخنة داخل الأهلي خلال الميركاتو المقبل في ظل تداخل الجوانب الفنية والمالية ورغبة كل طرف في الوصول إلى الحل الأنسب قبل انطلاق الموسم الجديد.