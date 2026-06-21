قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليتنا ما تأهلنا.. الشوالي يهاجم تونس بعد السقوط أمام اليابان: ما حدث في المونديال مؤلم ومحبط
إنتاج أدوية الأورام والأنسولين محليًا.. شعبة الأدوية تزف أخبارا سارة للمصريين
حضور برلماني كبير.. القومي لحقوق الإنسان يفتح ملف مشروع قانون الأحوال الشخصية
ارتياح وابتسامات.. انطلاقة مُبشرة لقطار الثانوية العامة بالإسكندرية
صحيفة آس الإسبانية: مصر ونيوزيلندا أمام فرصة تاريخية لكسر العقدة المونديالية
ننشر قرار إحالة 8 متهمين في واقعة سقوط الطفلة تيا من أعلى مدرسة خاصة بشبرا الخيمة.. صور
أعلى شهادة في البنك الأهلي اليوم.. كم فوائد 100 ألف جنيه؟
تراجع حاد في أسعار الذهب والفضة عالميًا بأكثر من 2% مع قوة الدولار الأمريكي
رامي صبري يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها
القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع ممثلي بونجسان الكورية الجنوبية فرص الشراكة وتوطين التكنولوجيات الحديثة
كان مروح من الشغل.. المتهم بدهس كريم عبدالعليم يسلم نفسه لقسم الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الحسم بعد المونديال .. هل يرحل تريزيجيه عن النادي الأهلي ؟

تريزيجيه
تريزيجيه
محمود أحمد

بات مستقبل محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي محل تساؤلات قوية داخل القلعة الحمراء بعدما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة والعودة مجددًا إلى الاحتراف الخارجي في ظل الأجواء التي صاحبت موسمه الأول مع النادي.

وكشفت مصادر مطلعة أن تريزيجيه تحدث مع مسؤولين داخل الأهلي بشأن مستقبله معبرًا عن رغبته في خوض تجربة جديدة خارج مصر بعدما أصبح محورًا لجدل مستمر منذ انضمامه إلى الفريق بسبب القيمة المالية الكبيرة لعقده مقارنة ببعض لاعبي الفريق.

أزمة العقود تفرض نفسها داخل الأهلي

وشهدت الفترة الماضية مناقشات داخل إدارة الأهلي بشأن ملف الرواتب والعقود في محاولة للوصول إلى هيكل مالي أكثر توازنًا داخل الفريق الأول خاصة بعد حالة الجدل التي صاحبت بعض العقود الكبيرة خلال الموسم الماضي.

وترى الإدارة أن وجود فروق مالية كبيرة بين اللاعبين قد يؤثر على حالة الاستقرار داخل غرفة الملابس وهو ما دفعها إلى دراسة إعادة هيكلة بعض العقود مستقبلاً بما يتناسب مع سياسة النادي المالية.

وفي المقابل يتمسك تريزيجيه بالعقد الذي وقعه مع الأهلي قبل عودته إلى صفوف الفريق مؤكدًا أنه وافق على العودة إلى القلعة الحمراء بناءً على الاتفاقات التي تمت معه في ذلك الوقت رغم امتلاكه عروضًا مالية مغرية من أندية خارجية.

اللاعب يتمسك بموقفه

وبحسب المصادر فإن اللاعب لا يفضل فكرة إعادة التفاوض بشأن عقده أو تخفيض قيمته المالية معتبرًا أن جميع التفاصيل تم الاتفاق عليها بشكل رسمي قبل انتقاله إلى الأهلي.

كما يشعر تريزيجيه بأن الضغوط الإعلامية والجماهيرية التي صاحبت ملف راتبه خلال الأشهر الماضية أثرت بصورة كبيرة على تركيزه وهو ما جعله أكثر اقتناعًا بفكرة العودة إلى الاحتراف الخارجي خلال المرحلة المقبلة.

ويرى اللاعب أن خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري قد يمنحه فرصة للابتعاد عن الجدل الدائر حول راتبه بالإضافة إلى الاستفادة من عروض مالية قد تتجاوز ما يحصل عليه حاليًا.

عروض خليجية على الطاولة

وخلال الفترة الأخيرة ارتبط اسم تريزيجيه بعدد من الأندية الخليجية خاصة من الدوريين السعودي والقطري إلى جانب اهتمام من بعض الأندية الإماراتية بالحصول على خدماته.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة التي تعقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية حسمًا أكبر لمصير اللاعب في ظل ترقب الإدارة وصول عروض رسمية يمكن مناقشتها بشكل جاد.

وتؤكد المصادر أن الأهلي لن يغلق الباب أمام أي عرض مناسب شريطة تحقيق استفادة فنية ومالية تتوافق مع قيمة اللاعب ومكانته داخل الفريق.

تقاطع مصالح بين الطرفين

وتبدو رغبة اللاعب في الرحيل متوافقة إلى حد كبير مع توجهات داخل النادي تسعى إلى تخفيف الأعباء المالية وإعادة ترتيب ملف الرواتب خلال الموسم الجديد.

وترى بعض الأصوات داخل الأهلي أن رحيل تريزيجيه قد يسهم في إنهاء حالة الجدل المرتبطة بالعقود المرتفعة كما يمنح الإدارة مساحة أكبر لإعادة تنظيم هيكل الأجور داخل الفريق.

في الوقت نفسه يدرك مسؤولو النادي أن التفريط في لاعب بحجم وخبرة تريزيجيه لن يكون قرارًا سهلًا خاصة أنه يُعد أحد الأسماء الكبيرة التي تم التعاقد معها لدعم المشروع الفني للفريق.

الحسم بعد كأس العالم

ويبقى ملف تريزيجيه مؤجلًا بشكل مؤقت إلى ما بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس العالم .

ومع اقتراب فتح باب الانتقالات الصيفية ينتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات متسارعة في هذا الملف سواء باستمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء أو الموافقة على رحيله لخوض تجربة احترافية جديدة.

وفي جميع الأحوال فإن مستقبل تريزيجيه سيكون أحد أبرز الملفات الساخنة داخل الأهلي خلال الميركاتو المقبل في ظل تداخل الجوانب الفنية والمالية ورغبة كل طرف في الوصول إلى الحل الأنسب قبل انطلاق الموسم الجديد.

محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه الأهلي القلعة الحمراء إدارة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

ترشيحاتنا

الفنان الراحل كريم عبدالعليم

دفن وتفريغ الكاميرات وتحريات.. قرارات عاجلة من النيابة في مصرع الفنان كريم عبدالعليم

البنا بلطجي ابو النمرس

بعد مصرع زعيمهم.. سقوط 9 من عصابة البنا بلطجي أبو النمرس

الطفلة تيا

ننشر أسماء المتهمات في قضية سقوط الطفلة تيا داخل مدرسة خاصة بشبرا الخيمة

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد