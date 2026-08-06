مهرجان المانجا بالإسماعيلية.. إنجي هيبة تكشف تفاصيل الموسم وأفضل الأصناف

كشفت إنجي هيبة، مدير مكتب صدى البلد بمحافظة الإسماعيلية، تفاصيل استعدادات المحافظة لانطلاق مهرجان المانجا، مؤكدة أن الحدث سيشهد عرض مجموعة متنوعة من أفضل أصناف المانجا التي تشتهر بها الإسماعيلية.

وقالت إنجي هيبة، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر وسارة مجدي ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن المهرجان سيضم العديد من الأنواع المميزة، من بينها النعومي والهايدي والزبدة والعويس والفص، مشيرة إلى أن هذه الأصناف تعد من أشهر وأفضل أنواع المانجا التي تتميز بها المحافظة.

الإسماعيلية عاصمة المانجا في الموسم الصيفي

وأوضحت مدير مكتب صدى البلد بالإسماعيلية أن شهر أغسطس يمثل الفترة الذهبية لموسم المانجا، حيث تصل الثمار إلى أفضل مراحل النضج والجودة، ما يجعله الوقت الأنسب للراغبين في شراء كميات جيدة من المانجا.

وأضافت: "شهر أغسطس هو الشهر المميز جدًا للمانجا، والناس اللي بتسألني من شهر 7، أقول لهم إن أغسطس هو أفضل شهر."

إقبال كبير على شراء المانجا خلال الموسم

وأشارت إلى أن الطرق المؤدية إلى محافظة الإسماعيلية، خاصة طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، تشهد خلال الموسم اصطفاف أعداد كبيرة من بائعي المانجا، مع إقبال المواطنين على شراء الأنواع المختلفة مباشرة من مناطق الإنتاج.

وأكدت أن انتشار البائعين على الطرق يعكس حجم الإقبال الكبير على مانجا الإسماعيلية، التي تحظى بشهرة واسعة بين المواطنين بسبب تنوع أصنافها وجودتها.

استمرار الموسم حتى منتصف سبتمبر

ولفتت إنجي هيبة إلى أن موسم المانجا يستمر خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، إلا أن الوصول إلى نفس الجودة والوفرة يقل تدريجيًا مع نهاية الموسم، لذلك يعد شهر أغسطس الفرصة الأفضل للحصول على أجود الأنواع.

ودعت المواطنين الراغبين في شراء المانجا إلى اختيار التوقيت المناسب، والاستفادة من فترة الذروة التي تشهد توافر أكبر كميات من المحصول وأفضل الأصناف.