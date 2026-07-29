قرار من محافظ الإسماعيلية بإيقاف سكرتير قرية نفيشة وإحالتها للتحقيق وإنهاء تكليفها

أصدر محافظ الإسماعيلية، قرارًا بإيقاف سكرتير قرية نفيشة، عن العمل احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، مع صرف نصف الأجر طوال مدة الوقف، وإحالتها للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك على خلفية عدد من المخالفات الإدارية المنسوبة إليها.

وتضمن القرار أن المخالفات شملت التغيب عن رئيس القرية في دفاتر الحضور والانصراف، والتأشير على أحد الأوامر الإدارية الصادرة من رئيس القرية بعبارة "لا يتم تنفيذه" بالمخالفة للوائح والقوانين، إلى جانب التوقيع بدلًا من رئيس القرية على خطاب رسمي موجَّه إلى رئيس هندسة كهرباء أبو عطوة، دون تفويض أو اتباع الإجراءات القانونية.

كما نُسب إليها تعطيل سير العمل بملف المتغيرات المكانية بسبب اصطحابها ختم القرية، فضلًا عن عدم التعاون مع الرؤساء والزملاء في العمل.

ونص القرار كذلك على إنهاء تكليفها من وظيفة سكرتير قرية نفيشة، وإلحاقها للعمل بديوان عام مركز ومدينة الإسماعيلية بوظيفة في إدارة الحسابات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأكد القرار أنه يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.