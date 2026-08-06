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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باكستان: نأمل أن يؤدي الاتفاق بشأن هرمز لاستئناف المحادثات بين إيران وأمريكا

باكستان: نأمل أن يؤدي الاتفاق بشأن هرمز لاستئناف المحادثات بين إيران وأمريكا
باكستان: نأمل أن يؤدي الاتفاق بشأن هرمز لاستئناف المحادثات بين إيران وأمريكا
شيماء جمال

أعربت باكستان، في بيان أصدرته وزارة خارجيتها، اليوم الخميس، عن الأمل في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار مذكرة تفاهم ساهمت إسلام آباد في التوسط لإبرامها، وفقا لـ"العربية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر أندرابي للصحافيين: "نأمل أن يمهد الاتفاق بشأن المضيق لمواصلة الحوار، ولا سيما استئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة".

وكانت إيران أعلنت، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان على مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية والذي يقع في صلب المواجهة مع الولايات المتحدة.

وفي ظل البوادر بشأن قرب التوصل لاتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك بين إيران وعُمان بشأن هرمز في مرحلة الصياغة النهائية.

كما أكدت أن إيران وعُمان اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز. 

وكشفت الخارجية الإيرانية أيضاً أنه تم الاتفاق مع عُمان على مسار جديد في مضيق هرمز.

وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن المسار الجديد المتفق عليه بين إيران وسلطنة عُمان في مضيق هرمز سيكون مؤقتاً، على أن يتم العبور عبره لمدة شهرين أو أكثر.

وتقول طهران إن الاتفاق مع عُمان لا يزال مرهوناً بعدم تدخل أطراف ثالثة محددة.

إيران عُمان سلطنة عُمان مضيق هرمز باكستان

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