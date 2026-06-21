محمد بركات: كنت أفضّل مشاركة تريزيجيه واستمرار «صلاح» أمام بلجيكا

كشف محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رؤيته الفنية لمواجهة منتخب مصر أمام بلجيكا، مؤكدًا أنه كان يفضل إجراء بعض التعديلات خلال أحداث المباراة.

وأوضح بركات خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي المذاع عبر قناة MBC مصر 2، أنه كان يرى أن الدفع بمحمود حسن تريزيجيه بدلًا من إبراهيم عادل كان سيكون الخيار الأفضل في بعض فترات اللقاء، لما يمتلكه لاعب الريان القطري من خبرات كبيرة في المباريات الدولية.

كما أشاد بركات بالأداء الذي قدمه محمد صلاح خلال المباراة، مؤكدًا أن قائد المنتخب ظهر بمستوى جيد وكان من الأفضل استمراره داخل الملعب حتى الدقائق الأخيرة.

وأشار إلى أن صلاح شكل مصدر خطورة مستمر على دفاعات المنتخب البلجيكي وساهم بشكل واضح في الأداء الهجومي للفراعنة.