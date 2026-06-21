الإعلامي جابر القرموطي يتعرّض لحادث سير | صور

تعرض الإعلامي جابر القرموطي في الساعات الأولى من صباح اليوم لحادث سير أثناء توجهه إلى مدينة الإنتاج الإعلامي.

حادث جابر القرموطي

ونشر جابر القرموطي فيديو، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي ظهرت من خلاله التلفيات التي حدثت في سيارته دون وقوعه في أي إصابات، وعلق عليها قائلا: “مانشيت اليوم، تفاءل مهما كان صباحك، الحمد لله، إن شاء الله نلحق البرنامج، يارب”.

ويقدم الإعلاميان جابر القرموطي وعبد الناصر زيدان برنامج "حلوة بلادي" الذي يعرض على قناة مودرن، وذلك أجواء صعيدية مميزة.

حيث اختار القرموطي وزيدان اختارا الظهور فى البرنامج بالجلابية الصعيدي في خطوة تعكس احترامهما للثقافة الشعبية الصعيدية.