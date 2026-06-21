دون إصابات.. سقوط كتلة خرسانية يربك حركة السير على كورنيش ميامي بالإسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادث انقلاب كتلة خرسانية على طريق كورنيش منطقة ميامي شرق الإسكندرية، صباح اليوم، ما تسبب في إعاقة جزئية للحركة المرورية وتباطؤ حركة السيارات خلال ساعات الذروة.

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وأدى الحادث إلى تكدسات مرورية مؤقتة في الاتجاه المتأثر، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بخدماتها لتنظيم حركة السير وإجراء تحويلات مرورية جزئية، لحين الانتهاء من رفع الكتلة الخرسانية وإعادة الطريق إلى طبيعته.

وأكد شهود عيان أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، بينما باشرت الجهات المختصة فحص ملابساته للوقوف على أسباب انقلاب الكتلة الخرسانية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية أعمال رفع آثار الحادث وإزالة أي معوقات مرورية، تمهيدًا لإعادة السيولة المرورية بالكامل، خاصة أن كورنيش الإسكندرية يُعد أحد أهم المحاور الحيوية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة على مدار اليوم.