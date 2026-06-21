قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي أسرة "تيا" بشبرا الخيمة: ادعينا بالحق المدني بـ500 ألف وواحد جنيه تعويضًا مؤقتًا وننتظر قرار المحكمة
محمد هاني: جاهزون لمواجهة نيوزيلندا.. وحسام حسن يحفزنا لتقديم الأفضل
ليتنا ما تأهلنا.. الشوالي يهاجم تونس بعد السقوط أمام اليابان: ما حدث في المونديال مؤلم ومحبط
إنتاج أدوية الأورام والأنسولين محليًا.. شعبة الأدوية تزف أخبارا سارة للمصريين
حضور برلماني كبير.. القومي لحقوق الإنسان يفتح ملف مشروع قانون الأحوال الشخصية
ارتياح وابتسامات.. انطلاقة مُبشرة لقطار الثانوية العامة بالإسكندرية
صحيفة آس الإسبانية: مصر ونيوزيلندا أمام فرصة تاريخية لكسر العقدة المونديالية
ننشر قرار إحالة 8 متهمين في واقعة سقوط الطفلة تيا من أعلى مدرسة خاصة بشبرا الخيمة.. صور
أعلى شهادة في البنك الأهلي اليوم.. كم فوائد 100 ألف جنيه؟
تراجع حاد في أسعار الذهب والفضة عالميًا بأكثر من 2% مع قوة الدولار الأمريكي
رامي صبري يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها
القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة: 30 يونيو أعادت للثقافة المصرية دورها في حماية الهوية الوطنية

الدكتور أشرف العزازي
الدكتور أشرف العزازي
أ ش أ

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور أشرف العزازي أن ثورة 30 يونيو مثلت لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، إذ لم تقتصر أهميتها على تصحيح المسار السياسي وحماية مؤسسات الدولة الوطنية، بل امتدت لتشكل نقطة تحول حاسمة في مسار الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية واستعادة دورها الحضاري والتنويري، بعد فترة شهدت محاولات لاختطاف الوعي الوطني وإعادة تشكيل الشخصية المصرية بعيداً عن طبيعتها التاريخية المتسامحة والمتنوعة.


وقال العزازي – في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الهوية الثقافية المصرية تعد أحد أهم مقومات قوة الدولة عبر تاريخها الطويل، فهي نتاج حضارة ممتدة لآلاف السنين تفاعلت خلالها روافد متعددة صنعت الشخصية المصرية المتفردة، القائمة على الاعتدال والانفتاح وقبول التنوع واحترام الإبداع والعلم والمعرفة، مشيرا إلى أن المصريين أدركوا خلال السنوات التي سبقت ثورة 30 يونيو حجم المخاطر التي كانت تهدد هذه الهوية الراسخة.


وأضاف أن الثقافة المصرية تعرضت آنذاك لمحاولات ممنهجة لإقصاء التنوع الفكري والثقافي الذي تميزت به مصر عبر تاريخها، وهو ما أثار قلق المثقفين والمبدعين والمفكرين الذين شعروا بمسؤوليتهم الوطنية تجاه حماية الوعي العام والحفاظ على طبيعة الدولة المصرية المدنية، مؤكداً أن المثقفين كانوا في مقدمة القوى الوطنية التي تنبهت مبكراً لحجم التحديات التي تواجه الثقافة الوطنية.


وأشار إلى أن خروج ملايين المصريين في 30 يونيو عكس وعيا حضاريا عميقاً لدى الشعب المصري، الذي أدرك أن الحفاظ على الدولة الوطنية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على هويتها الثقافية، مؤكداً أن الثورة كانت في جوهرها انتصاراً لقيم التعددية والمواطنة والاعتدال، وهي القيم التي شكلت أساس الشخصية المصرية عبر العصور.


وأكد العزازي أن الدولة المصرية بعد 30 يونيو أولت اهتماماً كبيراً بالثقافة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز بناء الجمهورية الجديدة، وإحدى الأدوات الرئيسية في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء ومواجهة الفكر المتطرف، لافتاً إلى أن السنوات الماضية شهدت حراكاً ثقافياً واسعاً على مستوى المؤسسات والأنشطة والمبادرات الهادفة إلى نشر المعرفة وتوسيع قاعدة المشاركة الثقافية.


وقال إن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يعكس إيمان الدولة بأهمية القوة الناعمة المصرية ودورها في دعم مشروع التنمية الشاملة، موضحاً أن الثقافة لم تعد نشاطا نخبويا محدودا، وإنما أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجية بناء الإنسان المصري، من خلال إتاحة الخدمات الثقافية لمختلف فئات المجتمع والوصول بها إلى القرى والمناطق الحدودية والأكثر احتياجاً.

وأضاف أن الجمهورية الجديدة شهدت اهتماماً غير مسبوق بالبنية التحتية الثقافية وتطوير المؤسسات المعنية بالإبداع والفنون والآداب، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف اكتشاف المواهب الشابة ورعاية المبدعين وتعزيز المشاركة المجتمعية في العمل الثقافي، بما يسهم في بناء أجيال جديدة أكثر وعياً بتاريخها وهويتها الوطنية.

وأوضح أن الحفاظ على الهوية الثقافية لا يعني الانغلاق أو رفض التطور، بل يتطلب القدرة على التفاعل الإيجابي مع المتغيرات العالمية مع التمسك بالثوابت الوطنية والحضارية، مؤكداً أن مصر نجحت بعد ثورة 30 يونيو في تحقيق هذا التوازن من خلال دعم قيم الحداثة والتنوير مع الحفاظ على خصوصيتها الثقافية والحضارية.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للثقافة يعمل بصورة مستمرة على تعزيز الحوار الفكري والرؤى الثقافية، إيماناً بأن التنوع يمثل مصدر قوة للمجتمع المصري، في إطار من الاحترام المتبادل والانتماء للوطن.

وأكد أن ثورة 30 يونيو أعادت الاعتبار لدور المثقف المصري بوصفه شريكاً في معركة بناء الوعي وصون الهوية الوطنية، مشيراً إلى أن الثقافة كانت وستظل أحد أهم خطوط الدفاع عن الدولة المصرية في مواجهة التحديات الفكرية والأيديولوجية المختلفة.

وقال إن التجربة المصرية أثبتت أن بناء الدول لا يتحقق فقط عبر المشروعات الاقتصادية أو خطط التنمية، وإنما يعتمد بالدرجة نفسها على بناء الإنسان وصياغة وعيه وتعزيز انتمائه الوطني، وهو ما جعل الثقافة تحتل موقعاً متقدماً ضمن أولويات الدولة خلال السنوات الماضية.


وأوضح أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، لأنها أعادت للشعب المصري ثقته في قدرته على حماية دولته وهويته الحضارية، ورسخت مكانة الثقافة كأحد أهم عناصر القوة الوطنية، مشدداً على أن الهوية المصرية بما تحمله من قيم التنوع والتسامح والإبداع ستبقى دائماً الضمانة الأساسية لاستمرار الدولة الوطنية وقدرتها على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ثورة 30 يونيو فارقة تاريخ الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

مستقبل وطن الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد