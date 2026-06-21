قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مدينة شبرا الخيمة توزع المياه والعصائر على طلاب الثانوية العامة أمام اللجان .. صور
تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا .. هدافو الفراعنة يتفوقون قبل صدام كأس العالم 2026
وزيرا الرياضة والعمل ومحافظ القاهرة يشهدون ملتقى التوظيف السادس بالكاتدرائية المرقسية
شجع والعب واحتفل.. برنامج منطقة الجماهير بالعاصمة الجديدة خلال مباراة المنتخب
أكثر المنتخبات استقبالا للأهداف في كأس العالم 2026
بدء أولى جلسات محاكمة 8 متهمات في قضية سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس داخل مدرسة خاصة
فضية وبرونزية لمصر في أول نهائيات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة و16 سنة بالإسماعيلية
مكاسب وتحذيرات أمام منتخب مصر في لقاء نيوزيلندا
خاص.. موقف الأهلي النهائي من عودة أكرم توفيق إلى التتش
18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك
اصطدام سيارة نقل بكوبري الرماية الجديد في الهرم | شاهد
امتحانات الثانوية العامة.. إصابة ملاحظ بحالة إغماء داخل لجنة في قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى ضيف حلقة اليوم من «قبل الماتش».. تعرف على الموعد

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
البهى عمرو

أكدت الإعلامية سارة مجدي أن برنامج «قبل الماتش» يحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور، مشيرة إلى أن البرنامج يعد من الأعمال المميزة التي حققت نجاحًا ملحوظًا.

وأضافت أن برنامج «قبل الماتش» يقدمه النجمان محمد ثروت وعمرو رمزي، وأن الحلقة الأولى من البرنامج حققت نحو 20 مليون مشاهدة.

وأوضحت، خلال تقديمها برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن فكرة البرنامج بسيطة لكنها مبتكرة، حيث يعتمد على التفاعل مع الجمهور والحديث عن المباريات المرتقبة.

ولفتت إلى أن البرنامج يتضمن أفكارًا جديدة وغير متوقعة، ويُعرض قبل مباريات المنتخب، ما يمنحه طابعًا خاصًا لدى المشاهدين.

كما عرضت القناة برومو الحلقة الجديدة من البرنامج، المقرر إذاعتها اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً، مشيرة إلى أن الإعلامي أحمد موسى سيكون ضيف حلقة اليوم.

أحمد موسى قبل الماتش الإعلامية سارة مجدي قناة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

أرض الزمالك الجديدة

ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

شبكة بريكس: كازاخستان تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي لترجمة لغة الإشارة

برج السرطان

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 21 يونيو 2026: انخفاض مستويات التوتر

الكمون

تحذير.. هؤلاء ممنوعون من «الكمون» ويدمر الكلى في هذه الحالة

بالصور

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورة تأهيلية لمرشحي 5 وزارات وجهات حكومية

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد