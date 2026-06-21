أحمد موسى ضيف حلقة اليوم من «قبل الماتش».. تعرف على الموعد

أكدت الإعلامية سارة مجدي أن برنامج «قبل الماتش» يحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور، مشيرة إلى أن البرنامج يعد من الأعمال المميزة التي حققت نجاحًا ملحوظًا.

وأضافت أن برنامج «قبل الماتش» يقدمه النجمان محمد ثروت وعمرو رمزي، وأن الحلقة الأولى من البرنامج حققت نحو 20 مليون مشاهدة.

وأوضحت، خلال تقديمها برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن فكرة البرنامج بسيطة لكنها مبتكرة، حيث يعتمد على التفاعل مع الجمهور والحديث عن المباريات المرتقبة.

ولفتت إلى أن البرنامج يتضمن أفكارًا جديدة وغير متوقعة، ويُعرض قبل مباريات المنتخب، ما يمنحه طابعًا خاصًا لدى المشاهدين.

كما عرضت القناة برومو الحلقة الجديدة من البرنامج، المقرر إذاعتها اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً، مشيرة إلى أن الإعلامي أحمد موسى سيكون ضيف حلقة اليوم.