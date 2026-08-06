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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع تكاليف الوقود يضغط على إيرادات شركة طيران «ويز إير» المجرية

شركة طيران
شركة طيران
أ ش أ

توقعت شركة "ويز إير" المجرية للطيران منخفض التكلفة تراجع الإيرادات لكل مقعد خلال الربع الثاني من العام، مع ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة الحرب في إيران واضطرار الشركة إلى تحمل جانب كبير من الزيادة بدلاً من تمريرها إلى الركاب.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، الخميس، إنها ستواصل، رغم ذلك، تنفيذ خططها لزيادة الطاقة الاستيعابية واستهداف نمو أعداد المسافرين، في وقت تتعرض فيه شركات الطيران الاقتصادي الأوروبية لضغوط أكبر من شركات الطيران التقليدية التي استفادت من قوة الطلب على درجات السفر الممتازة.

وتراجعت أسهم "ويز إير" بأكثر من 5 في المائة خلال تعاملات الخميس، بعد إعلان الشركة تسجيل خسارة تشغيلية بلغت 183.3 مليون يورو في الربع الأول.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، جوزيف فارادي، أن "ويز إير" ستدير خطط التوسع بحذر، متوقعاً استمرار الضغوط الحالية لنحو تسعة أشهر قبل عودة التكاليف إلى مستويات أكثر قبولاً.

وتوقعت الشركة انخفاض الإيرادات لكل كيلومتر مقعد متاح بنسبة محدودة من خانة الآحاد على أساس سنوي خلال الربع الثاني، بالتزامن مع زيادة محتملة في الطاقة الاستيعابية قد تصل إلى نحو 30 في المائة.

ويرى محللون أن التوسع الكبير في عدد المقاعد قد يفرض مزيداً من الضغوط على الربحية، سواء بالنسبة إلى "ويز إير" أو شركات الطيران المنافسة على المسارات نفسها.

وفي المقابل، خفضت شركات مثل "إير فرانس - كيه إل إم" و"لوفتهانزا" الألمانية ومجموعة الخطوط الجوية الدولية "آي إيه جي" طاقتها التشغيلية أو أبقتها دون تغيير للتعامل مع التكاليف المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقالت "ويز إير" إنها تحوطت لنحو 76 في المائة من احتياجاتها السنوية من وقود الطائرات، بما يوفر لها قدرا من الحماية من تقلبات الأسعار، مؤكدة امتلاكها سيولة كافية لمواجهة اضطرابات السوق.

الإيرادات الركاب درجات السفر الممتازة

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