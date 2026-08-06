قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الاستقبال التاريخي.. ماذا يفعل محمد صلاح في أول أيامه مع طرابزون سبور؟
تصنيف الكاف يشعل الأجواء قبل القرعة.. الأهلي يفقد الصدارة والزمالك يتفوق على بيراميدز
كيف نجحت طالبة ثانوية عامة بموقع الوزارة ورسبت في الشهادة؟|التعليم تكشف مفاجآة
مصطفى حجاج لـ«صدى البلد»: طريقي للفن لم يكن سهلًا.. وقعدت في عزلة بسبب هجوم الناس
خلال أيام.. حجز شقق الإسكان الإيجار بـ 1500 جنيه في الشهر
محافظ المنوفية يستقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لافتتاح لجنة الفتوى والمصالحات بشبين الكوم |صور
محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس تطوير بوابة دهب.. ويعلن خطة للارتقاء بالمدينة
تعديل مواعيد قطاري 603 و 604 ركاب بنها - منوف
وزير النقل: تطوير واستكمال ميناء السخنة ملحمة عظيمة تنفذها شركات مصرية
ردًا علي صفقة محمد صلاح .. جالطا سراي يسعي لضم «لياو»
من العلمين.. اجتماع الحكومة الأسبوعي يبحث الخطط الاستثمارية بالمحافظات
بعد توقف 4 سنوات بحقل البركة .. وزير البترول من أسوان: استئناف الحفر دفعة جديدة لاستثمارات الصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من بينهم مصر .. بيان عاجل لعدد من الدول الإسلامية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
محمود نوفل

أصدر كلا من وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، بيانا مشتركا بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة


وفي البيان المشترك ، أعرب وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولاسيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.


كما أكد الوزراء أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي، وإعادة دوامة التصعيد، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.


وشدد البيان المشترك على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف.


وبيًن الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة. وتشكل هذه الممارسات، مجتمعة، سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


كما جدد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين، وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.


وفي نهاية البيان ، أعرب الوزراء على رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسراً، ويؤكدون أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

الانتهاكات الإسرائيلية في غزة الرئيس دونالد ترامب قطاع غزة وزارة الخارجية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

عيار 21 يتجاوز الـ 6 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2026

92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

المطعم

مكانك مش هنا صلي عند الحمامات.. سيدة تروي تفاصيل منع صديقتها من الصلاة داخل مطعم شهير

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

وزير التربية والتعليم

التعليم تسمح لهؤلاء الطلاب بدخول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" بالدرجة كاملة

مشغولات ذهبية

ارتفاعات متتالية.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

القرنفل

القرنفل يدعم صحة الأعصاب.. فوائد واعدة لكن ليست علاجًا

تريند الفلفل بالشيتوس

تريند جديد يخطف الأنظار.. طريقة عمل الفلفل بالجبنةوالشيتوس والليمون في دقائق

الرئة

تحذير.. الرئة تتأثر بالحر الشديد.. وهذه طرق الوقاية

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس إطلالة اليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اليسا
اليسا
اليسا

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

فيديو

2026 عام الأحزان

2026 عام الأحزان؟ نجوم فقدوا أقرب الناس إليهم وصدفة غريبة جمعت بينهم

محمد صلاح

هتافات واحتفالات ورقص.. هوس الأتراك خلال استقبال محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد