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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى أبو زهرة: وفرنا كل سبل الدعم لبعثة منتخب مصر في كندا.. واللاعبون في أتم الجاهزية

المنتخب المصري
المنتخب المصري
محمد البدوي

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في كندا، جاهزية المنتخب الوطني لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الاتحاد حرص على توفير جميع احتياجات البعثة من أجل تهيئة الأجواء المناسبة للاعبين والجهاز الفني.

الترتيبات الخاصة بالتنقلات

وقال أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن بعثة المنتخب موجودة حاليًا في كندا استعدادًا للمباراة المرتقبة، موضحًا أن جميع الترتيبات الخاصة بالتنقلات والإقامة والتجهيزات اللوجستية تمت على أعلى مستوى.

التركيز الكامل داخل الملعب

وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم عمل منذ وصول البعثة على توفير كل سبل الراحة والدعم للمنتخب، مؤكدًا أن تلبية احتياجات الجهاز الفني واللاعبين كانت أولوية قصوى خلال الفترة الماضية، حتى يتمكن الجميع من التركيز الكامل داخل الملعب.


وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى أن المسؤولية الفنية تقع على عاتق الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، معربًا عن ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية تسعد الجماهير المصرية.

التأهل إلى دور الـ32

وأوضح أبو زهرة أن الأجواء المحيطة بالمباراة تبعث على التفاؤل، في ظل الحضور الجماهيري المنتظر والدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب الوطني، لافتًا إلى أن جميع أفراد البعثة يتطلعون إلى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى دور الـ32.


واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجميع داخل البعثة يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، متمنيًا أن تكلل الجهود المبذولة بتحقيق الانتصار وإهداء الفرحة للجماهير المصرية التي تتابع المنتخب الوطني بشغف كبير في مشواره بكأس العالم 2026.

مصطفى أبو زهرة مواجهة نيوزيلندا كأس العالم بطولة كأس العالم منتخب مصر

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