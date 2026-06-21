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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحيفة إسبانية: الأهلي السلاح السري للمنتخب المصري في مونديال 2026

صحيفة إسبانية: الأهلي السلاح "السري" للمنتخب المصري في مونديال 2026
صحيفة إسبانية: الأهلي السلاح "السري" للمنتخب المصري في مونديال 2026
أ ش أ

سلطت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الأحد، في تقرير لها الضوء على مشوار المنتخب المصري في مونديال 2026 المقام حاليًا في أمريكا وكندا والمكسيك.
وتعادل المنتخب المصري في مباراته الأولى في البطولة مع المنتخب البلجيكي بهدف لكلٍ منهما، ويستعد لمواجهة منتخب نيوزيلندا صباح غدٍ الإثنين ضمن مواجهات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم.


وتحت عنوان "سلاح مصر السري"، أبرزت الصحيفة الإسبانية وجود 8 من لاعبي الأهلي في قائمة المنتخب المصري المشارك في مونديال 2026 والعديد منهم لاعبين أساسيين لا غنى عنهم.


وتابع التقرير: "منتخب مصر غني عن التعرف، فقد أظهر في مباراته الافتتاحية ضد بلجيكا أنه فريق قوي ومتماسك ومنضبط.. وبينما يحظى المنتخب عادةً بالإشادة عند مشاركته في كأس الأمم الأفريقية - حيث حلّ رابعًا- فإنه في كأس العالم قد يُظهر ميزة لا تشترك فيها جميع الفرق وهي: وجود عدد كبير من لاعبي الأهلي في تشكيلته".


وأوضحت الصحيفة أن المنتخب الذي يدربه حسام حسن يضم 8 لاعبين من الأهلي، والذي لعب له حسن سابقًا، الأمر الي قد يشكل ميزة تنافسية، ففي بطولة تعتمد بالأساس على المواهب، فإن بناء قوام أساسي للمنتخب من لاعبين دوليين يلعبون في نادٍ واحد، يمثل رصيداً قيمًا في كل مباراة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مباراة بلجيكا شهدت إشراك المنتخب المصري خمسة لاعبين من الأهلي هم (الحارس مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، مروان عطية، إمام عاشور)، بينما أبقى ثلاثة لاعبين آخرين على مقاعد البدلاء هم (الحارس محمد الشناوي، محمود تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني).


واعتبرت الصحيفة أن هذا يؤكد على رؤية الفراعنة لفريقهم والمتمثلة في التألق ككتيبة واحدة واستغلال كامل إمكانيات تشكيلة لا تمتلكها جميع المنتخبات الوطنية.


وأشارت الصحيفة إلى أن بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت بين أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026، شهدت انضمام مجموعة من لاعبي النادي المصري الناجح لقائمة المنتخب المصري، حيث وصل عدد لاعبيه الدوليين، الذين تواجدوا في المغرب سعياً وراء اللقب، 9 لاعبين.
واعتبرت الصحيفة أن قدرة النادي، الذي سبق له وأن شارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، على إمداد المنتخب بلاعبين لتمثيل مصر يمثل نجاحاً كبيراً للنادي على الصعيد المالي، إذ سيحصل النادي على ما يقرب من 100 ألف يورو عن كل لاعب تم استدعاؤه للمنتخب الوطني خلال دور المجموعات، وهو المبلغ الذي سيزداد حال تأهل الفريق إلى الأدوار الإقصائية.
وأكدت الصحيفة أنه ليس من الغريب أن يرتبط نجاح منتخب مصر ارتباطًا وثيقًا بمساهمة النادي الأهلي أكبر نادٍ في البلاد، كما أن وجود لاعبيه يشكل ركيزة أساسية في المنتخب الوطني.
ويضم المنتخب كلاً من شوبير (حارس المرمى)، وهاني وإبراهيم (مدافعين)، وعطية وعاشور (لاعبي وسط)، مما يجعله فريقًا لا يقتصر على محمد صلاح وعمر مرموش فقط وهما النجمان الأبرز في المنتخب المصري.

صحيفة آس الإسبانية المنتخب المصري مونديال 2026 سلاح مصر السري لاعبي الأهلي

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