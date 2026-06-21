الأهلي يوجه الشكر للسفارة الإسبانية بعد تسهيل سفر بعثة الناشئين للمشاركة في بطولة MAD CUP

وجه النادي الأهلي الشكر إلى السفارة الإسبانية بالقاهرة، تقديرًا لتعاونها الكبير في إنهاء إجراءات سفر بعثة فريق مواليد 2011، ومنح أفرادها تأشيرات الدخول إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة MAD CUP الدولية.

وأوضح الأهلي أن السفارة الإسبانية قدمت دعمًا وتعاونًا لافتًا خلال الفترة الماضية، ما أسهم في سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالبعثة التي غادرت بالفعل إلى إسبانيا قبل 48 ساعة، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة.

وأكد النادي اعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمعه بالسفارة الإسبانية والقائمين عليها، مثمنًا الدور الذي قامت به في تسهيل مهمة البعثة، بما يعكس روح التعاون المشترك بين الجانبين.

وتأتي مشاركة الأهلي في بطولة MAD CUP ضمن استراتيجية النادي لتطوير قطاع الناشئين وصقل المواهب الواعدة، من خلال الاحتكاك بالمدارس الكروية المختلفة وخوض منافسات قوية على المستوى الدولي.

ويسعى النادي الأهلي إلى توفير أفضل الفرص للاعبيه الصغار لاكتساب الخبرات والتجارب الأوروبية، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على تمثيل القلعة الحمراء في المستقبل وتحقيق المزيد من النجاحات.