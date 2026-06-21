اختبارات لتدعيم فرق ناشئات الأهلي

تواصل إدارة قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي جهودها الكبيرة لتدعيم صفوف فرق الناشئات واكتشاف العناصر المميزة، من خلال تنظيم اختبارات القبول الخاصة بالكرة النسائية للموسم الجديد، وذلك في إطار استعدادات النادي للمشاركة في بطولة أفريقيا للناشئات، والسعي لتكوين قاعدة قوية من المواهب القادرة على تمثيل القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة.

وتقام الاختبارات تحت إشراف الكابتن شادي محمد، رئيس قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي وأحد الرموز التاريخية للقلعة الحمراء، الذي يحرص على متابعة كافة مراحل الاختبارات واختيار أفضل العناصر الفنية والبدنية القادرة على ارتداء القميص الأحمر.

ومن المقرر أن تُجرى الاختبارات يومي الجمعة 26 يونيو 2026 والسبت 27 يونيو 2026 على ملعب النادي الأهلي بالتجمع الخامس، بداية من الساعة الخامسة مساءً.

وتستهدف الاختبارات اللاعبات من مواليد:2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012

وأكد قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي أن باب المشاركة مفتوح أمام جميع الموهوبات في كرة القدم من مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الاختيار ومنح الفرصة للمواهب الواعدة لإثبات قدراتها والانضمام إلى منظومة النادي الأهلي.

كما أوضح النادي أن قيمة استمارة التقديم تبلغ 100 جنيه فقط، ومتاحة بفرع التجمع النادي الأهلي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وإحضار المستندات المطلوبة عند الحضور للاختبارات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة النادي الأهلي المستمرة لتطوير قطاع الكرة النسائية، وإعداد جيل جديد من اللاعبات القادرات على المنافسة محليًا وقاريًا، بما يتماشى مع طموحات النادي في تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات خلال الفترة المقبلة.