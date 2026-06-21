أونداف يشعل سباق الحذاء الذهبي.. ويزاحم ميسي على صدارة هدافي مونديال 2026

تزداد المنافسة اشتعالاً على جائزة الحذاء الذهبي في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح الألماني دينيز أونداف في فرض اسمه بقوة بين أبرز نجوم البطولة، ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والكندي جوناثان ديفيد برصيد ثلاثة أهداف لكل لاعب.

وواصل مهاجم المنتخب الألماني تألقه اللافت خلال الجولتين الأوليين، ليصبح أحد أبرز اكتشافات البطولة حتى الآن، بعدما ساهم بشكل مباشر في خمسة أهداف لمنتخب بلاده، مسجلاً ثلاثة أهداف وصانعاً هدفين.

وبهذا الإنجاز، دخل أونداف قائمة تاريخية مميزة، إذ أصبح أول لاعب يحقق هذا الرقم في أول مباراتين له بكأس العالم منذ الفرنسي كريم بنزيما في مونديال 2014.

ولم يقتصر تألق اللاعب الألماني على الأهداف فقط، بل امتد إلى أرقامه كبديل، حيث عادل الرقم التاريخي للأسطورة الكاميرونية روجيه ميلا من حيث عدد المساهمات التهديفية للاعب البديل في نسخة واحدة من كأس العالم، برصيد خمس مساهمات، متجاوزاً الرقم الذي حققه أندريه شورله مع ألمانيا في نسخة 2014.

وفي الوقت الذي يتصدر فيه الثلاثي أونداف وميسي وديفيد سباق الهدافين، يواصل عدد من أبرز نجوم البطولة مطاردتهم بفارق هدف واحد فقط، ما يجعل المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات مع اقتراب نهاية دور المجموعات.

ويضم المركز الثاني مجموعة من الأسماء اللامعة، أبرزها الفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي هاري كين، والنرويجي إيرلينج هالاند، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، إلى جانب المغربي إسماعيل الصيباري والهولندي كودي جاكبو، بعدما سجل كل منهم هدفين حتى الآن.

ترتيب هدافي كأس العالم 2026 بعد الجولة الثانية:

دينيز أونداف (ألمانيا) – 3 أهداف

ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 3 أهداف

جوناثان ديفيد (كندا) – 3 أهداف

كيليان مبابي (فرنسا) – هدفان

هاري كين (إنجلترا) – هدفان

إيرلينج هالاند (النرويج) – هدفان

فينيسيوس جونيور (البرازيل) – هدفان

إسماعيل الصيباري (المغرب) – هدفان

كودي جاكبو (هولندا) – هدفان.