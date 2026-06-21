أزمة تأشيرات تضرب معسكر إيران في كأس العالم 2026.. وقالينوي يهاجم أمريكا

أبدى المنتخب الإيراني لكرة القدم حالة من الغضب والاستياء بسبب ما وصفه بمعاملة غير عادلة من جانب السلطات الأمريكية خلال مشاركته في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الإجراءات المتعلقة بدخول الأراضي الأمريكية أثرت على استعداداته قبل المباريات.

ويخوض منتخب إيران منافسات البطولة وسط أجواء غير مستقرة، حيث يستعد لمواجهة منتخب بلجيكا مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة، بعدما استهل مشواره في المونديال بالتعادل أمام نيوزيلندا بنتيجة (2-2).

أزمة التأشيرات تبعد أفرادًا من بعثة إيران

ومنذ بداية البطولة، تقيم بعثة المنتخب الإيراني في مدينة تيخوانا المكسيكية، بعدما لم يتمكن نحو 12 فردًا من الجهاز الفني والإداري من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وهو ما تسبب في صعوبات لوجستية قبل خوض المباريات.

وكان الاتحاد الإيراني لكرة القدم قد أعلن تقدمه باحتجاج رسمي، بسبب عدم السماح للمنتخب بدخول الولايات المتحدة إلا قبل يوم واحد فقط من موعد مبارياته، بدلًا من يومين كما كان مخططًا له من جانب البعثة.

وقال الأمين العام للاتحاد الإيراني هدايت ممبيني: "هذا نقص حقيقي في الروح الرياضية، وهو لا يحترم قواعد ومعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم".

قالينوي يفتح النار قبل مواجهة بلجيكا

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بلجيكا، صعّد أمير قالينوي المدير الفني للمنتخب الإيراني من انتقاداته، مؤكدًا أن قصر فترة وجود الفريق في الولايات المتحدة أثّر على التحضيرات الفنية.

وقال قالينوي: "كنا بحاجة إلى 24 ساعة في الولايات المتحدة للتحضير لمباراتنا، لكنهم أعطونا 16 ساعة فقط، ولم نتمكن من إنهاء تدريبنا. هذا يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لنا".

وأضاف مدرب إيران: "يجب أن تُحترم كل المنتخبات بنفس الطريقة. هذا يضر بروح كرة القدم، وهو أمر غير مقبول في إطار كأس العالم. هذا يؤثر علينا ذهنيًا. أعرف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يبذل قصارى جهده، لكن هذا لا يعني أنه ينجح".

وأكد قالينوي أن التعامل مع المنتخبات المشاركة في كأس العالم يجب أن يكون قائمًا على المساواة، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية زادت من الضغوط على لاعبيه قبل المباريات المهمة.

إيران تنتظر وضعًا أفضل قبل مواجهة مصر

ورغم الانتقادات، كشف المدير الفني الإيراني عن وجود تطور إيجابي قبل المباراة الثالثة في دور المجموعات أمام منتخب مصر، والمقرر إقامتها في مدينة سياتل الأمريكية، حيث أوضح أن بعثة فريقه ستتمكن من الوصول مبكرًا هذه المرة، وهو ما يمنح اللاعبين وقتًا أكبر للاستعداد.

وقال قالينوي: "لكن لماذا ليس هنا؟ هذا ظلم ضد إيران، ونأمل أن تنتهي هذه الأمور".

كما أعرب مدرب المنتخب الإيراني عن حزنه بسبب عدم حصوله على دعم من المدربين الآخرين في هذه القضية، معتبرًا أن المشكلة لا تخص منتخب بلاده فقط، بل ترتبط بمبدأ التعامل المتساوي بين جميع المنتخبات المشاركة في أكبر بطولة كروية في العالم.