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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب إيران ينتقد تنظيم المونديال: عانينا من قيود أثرت على استعداداتنا

مدرب إيران
مدرب إيران
إسراء أشرف

أعرب أمير قالينوي، المدير الفني لمنتخب إيران، عن استيائه من الظروف التي أحاطت باستعدادات فريقه خلال بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن منتخب بلاده واجه صعوبات لوجستية أثرت بشكل مباشر على التحضير للمباريات، وذلك قبل مواجهة بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأوضح المدرب الإيراني أن برنامج التنقلات المفروض على بعثة المنتخب حرم اللاعبين من الحصول على الوقت الكافي للتدريبات والاستشفاء، مشيرًا إلى أن الفريق لم يتمكن من تنفيذ برنامجه الفني بالشكل المعتاد قبل المباراة.

وأكد قالينوي أن الجهاز الفني اضطر للاكتفاء بفترات إعداد أقل من المعتاد، وهو ما انعكس على تحضيرات المنتخب قبل مواجهة أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة في البطولة.

وأشار إلى أن الوضع كان أفضل نسبيًا قبل اللقاء الأول أمام نيوزيلندا، حيث حصل المنتخب على فترة أطول للتحضير، بينما تقلصت المدة بشكل ملحوظ قبل مواجهة بلجيكا، الأمر الذي وضع اللاعبين تحت ضغط إضافي.

وانتقد مدرب إيران آلية التعامل مع ترتيبات سفر بعثة المنتخب، متسائلًا عن سبب عدم منح فريقه حرية أكبر في تحديد برنامج التنقلات منذ بداية البطولة، خاصة بعدما تم السماح بذلك قبل المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب مصر.

وقال إن المنتخب الإيراني أصبح يمتلك مرونة أكبر في ترتيباته الخاصة بالمباراة المقبلة، معتبرًا أن هذا القرار يثير التساؤلات حول أسباب عدم تطبيقه منذ الجولة الأولى.

ورغم انتقاداته، حرص قالينوي على توجيه الشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني إنفانتينو، مؤكدًا أن "فيفا" حاول قدر الإمكان تسهيل مهمة المنتخب الإيراني والتخفيف من التحديات التي واجهها خلال البطولة.

كما أشاد بالتعاون الذي وجده المنتخب في إجراءات السفر والدخول، لكنه شدد على أن المشكلة الأساسية لم تكن في الجوانب الإدارية، بل في ضيق الوقت المتاح للتدريبات والتحضير للمباريات.

وعن مواجهة بلجيكا، أكد مدرب إيران احترامه الكبير للمنافس، مشيرًا إلى أن المنتخب البلجيكي استفاد من ظروف أكثر استقرارًا في التحضير، لكنه شدد في الوقت نفسه على ثقته في قدرات لاعبيه وإمكانية تقديم أداء قوي رغم الصعوبات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب الإيراني سيحاول التركيز على الجوانب الفنية داخل الملعب، والاستفادة من المرونة التي حصل عليها قبل مواجهة مصر، من أجل إنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة.

مدرب إيران إيران مجموعة مصر منتخب إيران كأس العالم 2026

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