انطلاق نهائيات الترايثلون والطائرة الشاطئية بالألعاب الإقليمية للأولمبياد بسوسة 2026

تنطلق اليوم منافسات النهائيات في رياضتي الترايثلون والكرة الطائرة الشاطئية ضمن فعاليات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المقامة بمدينة سوسة التونسية، وسط أجواء تنافسية حماسية ومشاركة واسعة من الرياضيين يمثلون برامج الأولمبياد الخاص بالمنطقة.

وتأتي هذه النهائيات بعد أيام من المنافسات القوية التي شهدتها مراحل التقسيم وكذلك نهائيات سباحة المياه المفتوحة ، حيث نجح اللاعبون في تقديم مستويات فنية متميزة عكست حجم الاستعدادات التي سبقت انطلاق الألعاب، فيما تتجه الأنظار إلى المنافسات الختامية في الترايثلون وكرة الطائرة الشاطئية والتي تشهد صراعًا قويًا على الميداليات في ظل التزام الجميع بروح المنافسة الشريفة وقيم الأولمبياد الخاص القائمة على التمكين والدمج وإبراز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية.

هيمنة مصرية على سباقات المياه المفتوحة بسوسة 2026.. 5 ذهبيات وفضية لأبطال الأولمبياد الخاص المصري رسميا.. افتتاح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص بمدينة سوسة التونسية

وعلى هامش الألعاب، اقيمت علي مدار ٣ ايام متتالية فعاليات المؤتمر الإقليمي للشباب القادة لشمال أفريقيا تحت شعار "ONE VISION, ONE VOICE" – "رؤية واحدة.. صوت واحد"، بإدارة السيدة نيبال فتوني رئيس قطاع المبادرات بالأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة مروة رمضان مدير برنامج الشباب القادة بالأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبمشاركة شباب برامج الأولمبياد الخاص من مختلف دول شمال أفريقيا.

وفي إطار الأنشطة المصاحبة للألعاب، أقيمت فعالية رياضية لبرنامج مدارس الأبطال الموحدة بالاولمبياد الخاص بقيادة الأستاذة سميرة العدوي مدير النشاط الشبابي بالأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف نشر وتعزيز رسالة الدمج المجتمعي من خلال الرياضة.

وشملت الفعالية مباراة استعراضية في الكرة الطائرة الشاطئية الموحدة شارك فيها المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب عدد من طلاب مدارس مدينة سوسة ولاعبين من الوفود المشاركة بالألعاب، حيث عكست المباراة روح التعاون والشراكة بين جميع المشاركين، وقدمت نموذجًا عمليًا لرسالة الأولمبياد الخاص في بناء مجتمعات أكثر شمولًا وقبولًا للتنوع.

كما أقيم على هامش الألعاب البرنامج الصحي للأولمبياد الخاص، والذي تضمن عيادات متخصصة لفحوصات العيون والأذن والأسنان، بهدف الاطمئنان على صحة اللاعبين المشاركين من مختلف الوفود والاستفادة من الخدمات الصحية والتوعوية التي يقدمها البرنامج الصحي للأولمبياد الخاص.

وشهدت العيادات الصحية إقبالًا من اللاعبين المشاركين الذين خضعوا لفحوصات طبية متخصصة أجراها عدد من الأطباء والمتخصصين المتطوعين والمعتمدين من الأولمبياد الخاص الدولي، في إطار الحرص على تعزيز جودة حياة الرياضيين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، بما ينسجم مع رسالة الأولمبياد الخاص التي تضع صحة اللاعبين ورفاهيتهم في مقدمة أولوياتها إلى جانب تطوير قدراتهم الرياضية.

وتتجه الأنظار اليوم إلى أبطال الأولمبياد الخاص المصري المشاركين في النهائيات، الذين يسعون إلى مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع العلم المصري على منصات التتويج، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به البعثة المصرية في هذا الحدث الرياضي الإقليمي الكبير.