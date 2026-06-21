كأس العالم 2026| منتخب إسبانيا يقضى على آمال السعودية بالهدف الرابع

أحرز منتخب إسبانيا الهدف الرابع في شباك السعودية، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في الجولة الثانية من دور المجموعات، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وجاء هدف إسبانيا الرابع في الدقيقة 49، عن طريق طريق حسان تمبكتي.

وافتتح منتخب إسبانيا التهديف في الدقيقة 11، كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا عن طريق ميكيل أويارزابال ليسددها لامين يامال داخل الشباك.

وأضاف منتخب إسبانيا الهدف الثاني في الدقيقة 21، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا من ركلة ركنية شتتها الدفاع لتصل إلى أولمو الذي سدد كرة وصلت إلى لابورت ليمررها إلى ميكيل أويارزابال ليسددها داخل الشباك.

وعزز إسبانيا، النتيجة، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 24؛ بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء يمررها كوكوريا إلى داني أولمو ليرسلها إلى ميكيل أويارزابال ليسددها داخل الشباك.