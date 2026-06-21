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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

مبارة مصر ونيوزيلندا
مبارة مصر ونيوزيلندا
عبد العزيز جمال

تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا يتصدر محركات البحث خلال الساعات الحالية، بالتزامن مع استعداد المنتخب المصري لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره النيوزيلندي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتترقب الجماهير المصرية هذه المواجهة المصيرية التي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد فرص الفراعنة في التأهل إلى الدور المقبل، خاصة بعد التعادل في الجولة الأولى أمام منتخب بلجيكا.

مشاهدة مباراة مصر ضد السنغال بث مباشر

تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا عبر النايل سات

أعلنت شبكة بي إن سبورتس نقل المباراة عبر إحدى قنواتها المفتوحة، بعدما أتاحت مواجهة مصر وبلجيكا السابقة للجماهير مجانًا.

وجاء تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا على النحو التالي:

  • التردد: 12245
  • الاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/2

ويمكن للمشاهدين ضبط أجهزة الاستقبال على هذا التردد لمتابعة اللقاء المرتقب بجودة عالية.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

يخوض المنتخب المصري مباراته الثانية في البطولة أمام نيوزيلندا فجر الإثنين الموافق 22 يونيو 2026.

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، وسط اهتمام جماهيري كبير بالبحث عن تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا لمتابعة اللقاء مباشرة.

موقف مجموعة مصر قبل الجولة الثانية

تشهد المجموعة السابعة منافسة قوية بين المنتخبات الأربعة بعد انتهاء الجولة الأولى بالتعادل في المباراتين.

وجاءت نتائج الجولة الافتتاحية كالتالي:

  • مصر 1 – 1 بلجيكا.
  • إيران 2 – 2 نيوزيلندا.

وبذلك يمتلك كل منتخب نقطة واحدة، لتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة قبل انطلاق الجولة الثانية.

ترتيب المجموعة السابعة

  1. نيوزيلندا – نقطة واحدة.
  2. إيران – نقطة واحدة.
  3. بلجيكا – نقطة واحدة.
  4. مصر – نقطة واحدة.

ويزيد هذا التقارب من أهمية المباراة، الأمر الذي رفع معدلات البحث عن تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا خلال الساعات الأخيرة.

قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم

يدخل المنتخب الوطني البطولة بقائمة تضم مجموعة من أبرز النجوم والمحترفين.

حراسة المرمى

محمد الشناوي – مصطفى شوبير – المهدي سليمان – محمد علاء.

خط الدفاع

محمد هاني – طارق علاء – حمدي فتحي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – حسام عبد المجيد – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح – كريم حافظ.

خط الوسط

مروان عطية – مهند لاشين – نبيل عماد دونجا – محمود صابر – أحمد سيد زيزو – إمام عاشور – مصطفى زيكو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – هيثم حسن – محمد صلاح.

خط الهجوم

عمر مرموش – حمزة عبد الكريم.

مباراة مصر وموريتانيا

مباريات مصر المتبقية في دور المجموعات

بعد مواجهة نيوزيلندا، ينتظر المنتخب المصري اختبار جديد أمام منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة المقبلة من أجل تعزيز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وهو ما يجعل متابعة تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا أولوية لدى الجماهير الراغبة في مؤازرة الفراعنة.

لماذا تحظى مباراة مصر ونيوزيلندا بأهمية خاصة؟

تمثل المباراة فرصة ذهبية للمنتخب المصري لتحقيق أول انتصار له في البطولة، خاصة أن المنافس المباشر يمتلك الرصيد نفسه من النقاط.

كما أن الفوز سيمنح الفراعنة أفضلية مهمة قبل مواجهة إيران في الجولة الأخيرة، لذلك يتزايد اهتمام الجماهير بمعرفة تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا من أجل متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة.

وفي ظل المنافسة المحتدمة داخل المجموعة السابعة، تظل مواجهة الفراعنة أمام نيوزيلندا واحدة من أبرز مباريات الجولة الثانية، بينما يستمر البحث عن تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا باعتباره من أكثر الموضوعات تداولًا بين عشاق كرة القدم المصرية والعربية.

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