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الإشراف العام
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تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا
القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا
رشا عوني

يترقب الجمهور المصري موعد مباراة مصر ونيوزلندا فجر غداً الاثنين، ويبدأ الجميع البحث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزلندا استعداداً للمشاهدة، حيث هناك عدد من القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزلندا خلال الساعات المقبلة والتي تلقى مشاهدات ضخمة من جميع أنحاء العالم. 

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟ | العربية Goal.com

ماتش مصر ونيوزلندا كاس العالم2026

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب نيوزيلندا في إطار الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026، ضمن منافسات المجموعة السابعة، والتي تضم أيضًا منتخبي بلجيكا وإيران.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الرابعة فجر يوم الإثنين على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية.

تنطلق صافرة بداية مباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم 2026 عند الساعة 04:00 فجراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة وبيروت وعمّان، والساعة 05:00 بتوقيت أبوظبي.
 

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا


ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران
ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.


بث مباشر «مباراة مصر ونيوزيلندا» في كأس العالم 2026 | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

مباراة مصر ونيوزيلندا قناة بي ان سبورت


تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات كأس العالم 2026.

وتبث مباراة مصر ضد نيوزيلندا عبر القنوات الآتي: 
beIN SPORTS MAX 2
beIN SPORTS MAX 4
beIN SPORTS MAX 5
beIN SPORTS MAX6

ومن المقرر الإعلان عن إذاعة المباراة عبر القناة المفتوحة قبيل ساعات من انطلاق اللقاء

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القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا 

قناة TRT 1 التركية عبر قمر تركسات.

قناتا W9 وM6 الفرنسيتان عبر قمر يوتلسات، والتردد (12034).

قنوات BNT 1 وBNT 2 وBNT 3 البلغارية، والتردد (13910).

قناة M4 Sport المجرية، والتردد (11958).

قناة S Sport TV 2، والتردد (11512).

 ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يأتي منتخبا إيران ونيوزيلندا في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط، بعد عدم خوض مواجهتهما حتى الآن.

كان منتخب مصر قد تعادل مع بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب لومين فيلد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

تشكيل الفراعنة المتوقع أمام نيوزيلندا

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على الدفع بتشكيل متوقع أمام نيوزيلندا مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، تريزيجيه

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، هيثم حسن «زيكو»

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