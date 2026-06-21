حسام حسن: مباراة نيوزيلندا هي الأهم لنا في كأس العالم.. والمنافس لا يُستهان به

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن مواجهة نيوزيلندا تمثل المباراة الأهم للفراعنة في مشوارهم بكأس العالم 2026، مشددًا على صعوبة المنافس الذي يمتلك أسلوب لعب أوروبيًا ويستحق الاحترام.

منتخب مصر

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "منتخب نيوزيلندا يلعب كرة أوروبية، وزي ما المنافس شايفني أنا شايفه، وهذه المباراة هي الأهم لنا في كأس العالم، وستكون أمام خصم لا يستهان به."

كما أشار إلى أن جميع مباريات المجموعة تمثل تحديًا كبيرًا وأن الجهاز الفني درس المنافس جيدًا قبل المواجهة المرتقبة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لتحقيق أول انتصار لهم في البطولة وتعزيز فرص التأهل إلى الدور التالي.