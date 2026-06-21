نيوكاسل يرفض عرضا من توتنهام لضم لاعب خط الوسط ساندرو تونالي

رفض نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عرضًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي لضم لاعب خط الوسط ساندرو تونالي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن نيوكاسل رفض عرضًا بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني لضم تونالي في وقت سابق.

وسبق وأن أفادت بي بي سي بأن مدرب توتنهام روبرتو دي زيربي معجب بإمكانات وقدرات تونالي منذ فترة طويلة، وأن النادي كان يدرس الجوانب المالية لصفقة اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 26 عامًا.

لكن نيوكاسل رفض العرض الأولي المقدم من توتنهام، الذي يوجد في وضع قوي يسمح له بالحصول على مبلغ أكبر يقارب 100 مليون جنيه إسترليني.

وسبق وأن تخلى نيوكاسل خلال الانتقالات الصيفية الحالية عن أنتوني جوردون الذي انتقل إلى صفوف برشلونة لكن الرئيس التنفيذي للنادي ديفيد هوبكنسون أوضح سابقًا أن النادي لن يتخلى عن أي لاعب إلا بشروطه الخاصة.

ويرتبط تونالي بعقد مستمر حتى عام 2030.





