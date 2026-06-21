دارين بازيلي: صلاح مصدر خطر على نيوزيلندا.. وأثق بأنه سيترك بصمة في المونديال

أكد دارين بازيلي، المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا، صعوبة مواجهة منتخب مصر في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قائد الفراعنة محمد صلاح.

محمد صلاح

وقال بازيلي إن محمد صلاح يمثل مصدر خطر حقيقي على منتخب نيوزيلندا، معربًا عن ثقته في قدرة نجم المنتخب المصري على ترك بصمة واضحة خلال منافسات كأس العالم الحالية.

وأضاف مدرب نيوزيلندا أن المنتخب المصري يضم العديد من النجوم العالميين، وفي مقدمتهم صلاح وعمر مرموش، مؤكدًا في الوقت نفسه أن فريقه لا يخشى أي منافس ويخوض كل مباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا فجر الإثنين ضمن منافسات المجموعة السابعة، بعدما استهل مشواره في البطولة بالتعادل أمام بلجيكا، بينما تعادل المنتخب النيوزيلندي مع إيران في الجولة الأولى.