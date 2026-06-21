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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

تترقب الجماهير المصرية مواجهة منتخب الفراعنة أمام نيوزيلندا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في مباراة تمثل أهمية كبيرة للفراعنة في مشوار البحث عن بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وتنقل شبكة beIN SPORTS المباراة بشكل حصري لجماهير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث خصصت أكثر من قناة لبث اللقاء المرتقب بجودة عالية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا:

beIN Sports 4K HDR
beIN Sports Max 2
beIN Sports Max 4

معلقو المباراة:

حفيظ دراجي عبر إحدى قنوات ماكس.

علي محمد علي عبر قناة beIN Sports Max 2.

ويدخل منتخب مصر المباراة بعد تعادله مع بلجيكا في الجولة الأولى بهدف لكل فريق، بينما تعادل منتخب نيوزيلندا أمام إيران بنتيجة 2-2، ليبقى الصراع مفتوحًا بين جميع منتخبات المجموعة السابعة قبل انطلاق الجولة الثانية.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر منتخب مصر نيوزيلندا مصر كاس العالم كأس العالم 2026

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