مفيدة شيحة: مباراة مصر ونيوزيلندا حاسمة.. ومحمد صلاح كلمة السر

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج “الستات” على شاشة قناة النهار، إن كرة القدم لم تعد حكراً على الرجال، مشيرة إلى أن كثيراً من السيدات أصبحن يتابعن المباريات بفهم واهتمام كبير، رغم اختلاف طريقة التفاعل عن الرجال.



وتحدثت مفيدة شيحة، عن مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا، مؤكدة أنها مواجهة مهمة ولا تقبل سوى الفوز، خاصة في ظل رغبة المنتخب في مواصلة مشواره بنجاح في التصفيات.

وأوضحت الإعلامية مفيدة شيحة، أن المنتخب النيوزيلندي يعتمد على أسلوب لعب تقليدي يمكن التعامل معه، إذا تم استغلال نقاط ضعفه بشكل جيد داخل الملعب.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن النجم محمد صلاح لا يقتصر دوره على تسجيل الأهداف فقط، بل يمثل عنصرًا محوريًا في تحريك الفريق وصناعة الفارق، مشيدة بأدائه في المباريات السابقة.

واختتمت تصريحاتها بالتمني أن يحسم منتخب مصر التأهل مبكرًا في مشواره، دون الدخول في حسابات معقدة في المراحل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

